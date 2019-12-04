Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит лидеров стран G7 состоится в американском Кэмп-Дэвиде.

«Я думаю, что уже более-менее известно, что мы собираемся сделать это в Кэмп-Дэвиде», – заявил он 3 декабря, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в Лондоне.

«Это будет в Кэмп-Дэвиде. Там людям нравится», – добавил он.

В ноябре американский президент писал в своем Twitter, что рассматривает этот вариант.

В октябре Трамп отказался от идеи провести следующий саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами.

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