Скандал между Киевом и Тель-Авивом разгорелся еще в декабре 2016 года, но разрешить его удалось лишь в мае 2017 года. Все началось с голосования в ООН: 23 декабря Совбез принял резолюцию, которой осудил строительство поселений на оккупированной палестинской территории на западном берегу реки Иордан и потребовал от Израиля прекратить эту незаконную деятельность. Резолюцию поддержали 14 из 15 членов Совбеза, включая Киев (в 2016-м Украина была непостоянным членом Совбеза), а главный союзник Израиля США, что интересно, впервые с 1980 года не применили вето, но воздержались при голосовании.

Для Киева голосование за «антиизраильскую» резолюцию в ООН, да еще и в унисон с Россией, обернулось настоящим скандалом как внутри самой Украины, так и с Тель-Авивом. Нетаньяху отменил визит украинского премьера Владимира Гройсмана в Израиль, который планировался на конец 2016 года. Лишь спустя пять месяцев долгой дипломатической работы страсти улеглись, и в середине мая 2017 года Гройсман таки поехал в Израиль. Результатом стали: подписанный пятилетний план сотрудничества между министерствами здравоохранения; договоренности об увеличении израильских инвестиций в Украину и участии израильских предпринимателей в приватизации; ускорение переговорного процесса о создании зоны свободной торговли.

После столь успешного визита Владимир Гройсман заявлял, что надеется на окончание переговоров по ЗСТ уже до конца 2017-го. В августе министр по вопросам охраны окружающей среды Израиля Зеэв Элькин уточнил, что соответствующее соглашение могут подписать в конце этого или вначале следующего года. Но сейчас Израилю, мягко говоря, не до Украины. После того, как Трамп заявил, что «пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля», и пообещал перенести американское посольство в восточную часть города, на которую претендует Палестинская национальная власть.

В такой ситуации Тель-Авиву может быть просто не активизации сотрудничества с Киевом, но это вовсе не означает, что в 2018 году Украина должна забросить дипломатическую работу на этом направлении.

В отношениях Киева и Варшавы дело обстоит куда сложнее. Все началось после прихода к власти в Польше оппозиционной националистической партии «Право и Справедливость» в 2015 году. Пока внимание Украины было сосредоточено на противодействии российской агрессии в Крыму и на Донбассе, свою политику по отношению к Украине «ПиС» формировала на основе общей истории. Апогеем стало признание польским Сеймом в июле 2016-го Волынской трагедии 1943-1945 гг. «геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей II Речи Посполитой».

Подливали масла в огонь и обоюдные акты вандализма исторических памятников. По данным Украинского института национальной памяти, только в 2015-2016 гг. на территории Польши было повреждено, разрисовано или разрушено 9 украинских памятников. Самый громкий скандал произошел 26 апреля, когда в Грушовичах польские националисты разрушили памятник УПА – его демонтаж официально разрешила местная власть. В телефонном разговоре с Петром Порошенко Анджей Дуда лично пообещал рассмотреть случай и наказать виновных. Но воз и ныне там.

В ответ на действия польских националистов, Киев отозвал дозволение, выданное польским историкам на поиск и эксгумацию поляков, захороненных на Волыни. Лед тронулся после заседания Консультативного комитета президентов Украины и Польши 17 ноября в Кракове. Киев дал согласие на снятие моратория на проведение поисково-эксгумационных работ в обмен на восстановление памятника УПА в Грушовичах. Договоренность должны закрепить на межправительственной встрече на уровне вице-премьеров.

Некий позитив двусторонней повестке дня принес недавний визит Анджея Дуды в Харьков, который проходил на фоне кадровых перестановок в польском правительстве.

Риторика официального Будапешта по отношению к Киеву в 2017 году была схожа с риторикой Варшавы. Источники в украинских дипкругах даже говорили, что некий союз Польши и Венгрии – двух стран, которые в последнее время ударились в националистическую риторику, закручивая гайки у себя в стране, – настораживает. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто, к которому потом подключился и премьер Виктор Орбан, грозились заблокировать все евроинтеграционные и евроатлантические перспективы Украины. Поводом послужил принятый Верховной Радой новый закон об образовании, ст.7 которого, по мнению Будапешта, существенно ограничивает права венгерского меньшинства на Закарпатье.

В скандальной ст.7, которая начнет действовать лишь после 3-летнего переходного периода, говорится, что обучение в начальной школе будет проводиться на языках нацменьшинств. В старшей школе постепенно увеличится количество предметов, которые будут преподаваться на украинском языке. Это, по словам министра образования Лилии Гриневич делается для того, чтобы повысить уровень знания государственного языка представителями нацменьшинств, в частности – венгерского. Так, по данным Украинского центра оценивания качества образования, в 2016-м более 36% выпускников Закарпатья сдали ВНО по украинскому языку с результатом 1-3 балла (по 12-бальной шкале). Очевидно, что с такими низкими баллами они не смогут поступить в университеты и найти высокооплачиваемую работу. Все, что остается, это выезжать в Венгрию в поисках лучшей жизни. И официальный Будапешт этому способствует, годами проводя незаконную паспортизацию жителей Закарпатья.

Очень вероятно, что Украине придется заключить с Венгрией допсоглашение, по которому срок имплементации ст.7 нового закона об образовании будет продолжен. Но все будет зависеть от риторики Будапешта после парламентских выборов в апреле, так как буквально в начале декабря Петер Сийярто заявил, что Украина должна отозвать новый закон об образовании, так как он «противоречит не только Соглашению об ассоциации с ЕС, но и обязательствам Украины перед НАТО».

В «языковом» скандале с Венгрией многие видели российский след. Да, отношения Будапешта и Москвы нельзя назвать враждебными, но и сильно дружественными тоже. Чего не скажешь о Сербии. Скандал между Киевом и Белградом вспыхнул в начале ноября после интервью посла Украины в Сербии Александра Александровича. Дипломат заявил, что Москва использует Белград для дестабилизации Западных Балкан и уничтожения Европы. Также украинский посол, в который раз обратил внимание, что при молчаливом согласии Белграда более 300 сербов воюют на стороне «ДНР»/»ЛНР».

Вместо того, чтобы признать свою вину, извиниться и пообещать наказать виновных, сербские власти начали передергивать исторические факты. Глава МИД Сербии Ивица Дачич в абсолютно пророссийской риторике заявил: «Хорошо известно, что украинские наемники участвовали в преступлениях, совершенных хорватскими силами против сербского народа, которые Украина, в отличие от Сербии, никогда не осуждала».

Минск в отношениях с Киевом старается балансировать, учитывая интересы Москвы. Пытаясь представить себя миротворцем, особенно перед Евросоюзом, Беларусь очень гордится, что в свое время предоставила минскую площадку для мирных переговоров Украины и России по урегулированию ситуации на Донбассе. Но если в отношениях с Брюсселем Минску удается соблюдать какой-никакой нейтралитет, то с Киевом все куда сложнее.

Как только в ООН рассматривается вопрос по Донбассу или Крыму, Беларусь или старается заблокировать его, или становится на сторону России, голосуя «против». В середине октября прошлого года на Генассамблее ООН Беларусь стала одной из 23 стран, проголосовавших «против» резолюции о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Из-за этого украинская сторона даже отложила официальный визит Александра Лукашенко в Киев, который планировался на конец 2016 года.

Визит белорусского президента в Киев состоялся в июле этого года и прошел как раз накануне масштабных совместных белорусско-российских военных учений «Запад-2017″. Нам было важно услышать, что с территории Беларуси Россия не нападет на Украину, и Лукашенко дал Порошенко такое обещание. Но после этого Киев ждали сюрпризы. Уже в августе на территории Беларуси пропал гражданин Украины Павел Гриб, который поехал на свидание с россиянкой, а через неделю его нашли в Краснодарском СИЗО. ФСБ РФ обвиняет Гриба в терроризме, под арестом он пробудет до 4 января. Затем в середине ноября в Беларуси по подозрению в шпионаже задержали корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко.

Позже КГБ Беларуси объявил советника посольства Украины Игоря Скворцова персоной нон-грата, а Украина пошла на зеркальные меры, объявив персоной нон-грата и выслав из страны сотрудника посольства Беларуси. «Шпионский» скандал, как его окрестили СМИ, изрядно подпортил отношения Киева и Минска. По словам украинских экспертов, все это еще раз наглядно продемонстрировало зависимость Беларуси от России. Поэтому Киеву стоит строить свои отношения с Минском без иллюзий, на чистом прагматизме, учитывая особое положение Беларуси перед Россией, без лишних надежд на понимание безопасностных интересов Украины.

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