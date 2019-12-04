В начале сентября помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который отвечает за международное направление, рекомендовал заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль"прекратить медиаактивность".

Об этом она рассказала в интервью "Радио НВ".

"Мы говорили по поводу последних моих интервью. И он (Ермак - Ред.) настойчиво рекомендовал прекратить мою медиаактивность. Это касалось общего подхода. И я потом больше двух месяцев не комментировала, поскольку мы еще обсуждали, что необходимо как-то комментировать в духе и русле том, как они (Офис президента - Ред.) видят развитие событий. Я не получала никаких установок касательно того, как комментировать, и я избегала любых комментариев", - рассказала Зеркаль и добавила, что с сентября и до победы в Гааге она не дала ни одного интервью, не прокомментировала ни одного события и не написала ни одного поста.

Замглавы МИД объяснила, что она прислушалась к рекомендации Ермака, поскольку ей было "важно завершить все дела и не создавать дополнительного напряжения".

По ее словам, логика этой просьбы вероятно заключалась в том, что она не является частью команды, которая принимает решения, следовательно ее комментарии могли бы "повредить процессам, которыми занимается Офис президента и президент".

Елена Зеркаль также заявила, что украинская власть сразу знала о заморозке Белым домом военной помощи нашей стране и пыталась это скрыть от общественности. Такое признание дипломат сделала в интервью The New York Times .

По словам Зеркаль, сама она узнала о приостановке американской помощи из дипломатической телеграммы, которую МИД получил от посольства Украины в Вашингтоне.

"У нас была эта информация. Было упомянуто о некоторых проблемах", - сказала собеседница издания.

Зеркаль не вспомнила точную дату получения телеграммы. Однако сообщила, что ее точно прислали до 30 июля - через несколько дней после скандально известного телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Одновременно с МИД сведения по поводу помощи получил и Офис президента Украины.

Бывшая замглавы МИД добавила, что после начала расследования Палаты представителей США по делу об импичменте Трампа, Офис Зеленского попытался скрыть информацию, которая могла бы навредить главе Белого дома. Зеркаль призналась, что на встрече в сентябре помощник Зеленского Андрей Ермак сказал ей молчать и избегать комментариев в СМИ на любую тему.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, недавно написавшая заявление об увольнении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира