|Зеркаль рассказала, как помощник Зеленского рекомендовал ей "прекратить медиаактивность"
|04.12.2019 08:45
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В начале сентября помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который отвечает за международное направление, рекомендовал заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль"прекратить медиаактивность".
Об этом она рассказала в интервью "Радио НВ".
Замглавы МИД объяснила, что она прислушалась к рекомендации Ермака, поскольку ей было "важно завершить все дела и не создавать дополнительного напряжения".
По ее словам, логика этой просьбы вероятно заключалась в том, что она не является частью команды, которая принимает решения, следовательно ее комментарии могли бы "повредить процессам, которыми занимается Офис президента и президент".
Елена Зеркаль также заявила, что украинская власть сразу знала о заморозке Белым домом военной помощи нашей стране и пыталась это скрыть от общественности. Такое признание дипломат сделала в интервью
По словам Зеркаль, сама она узнала о приостановке американской помощи из дипломатической телеграммы, которую МИД получил от посольства Украины в Вашингтоне.
Зеркаль не вспомнила точную дату получения телеграммы. Однако сообщила, что ее точно прислали до 30 июля - через несколько дней после скандально известного телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.
Одновременно с МИД сведения по поводу помощи получил и Офис президента Украины.
Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, недавно написавшая заявление об увольнении.
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