lifecell заявляет о продолжении переговорного процесса с "Укртелекомом" по договору о взаимном соединении сетей

Мобильный оператор компания lifecell заявляет о несогласии ПАО "Укртелеком" принять условия нового договора о взаимном соединении сетей операторов, однако намерен продолжать переговорный процесс, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора.

"Осенью 2017 года lifecell инициировал процесс подписания нового договора о взаимном соединении сетей с ПАО "Укртелеком" на 2018 год. Однако нам не удалось получить согласие ПАО "Укртелеком" на подписание такого договора. Переговорный процесс продолжается", – заявили в пресс-службе оператора.

Согласно сообщению компании, lifecell будет принимать все возможные меры для продолжения непрерывного предоставления услуг связи между абонентами lifecell и "Укртелекома".

Срок действия текущего договора о взаимном соединении сетей lifecell "Укртелеком" завершается 31 декабря 2017 года.

"Понимая важность бесперебойного подключения к номерам "0800", мы сообщаем, что компания lifecell не блокирует звонки со своей сети на номера "0800", а также продолжает оказывать услуги взаимного соединения для абонентов lifecell и ПАО "Укртелеком", – подчеркивают в пресс-службе оператора.

Как сообщалось, 29 декабря "Укртелеком" заявил о возможном прекращении звонков между стационарными номерами и номерами lifecell по вине мобильного оператора.

"Несмотря на решение Lifecell прекратить договор о взаимосоединения сетей "Укртелеком" и lifecell, начиная с 1 января 2018 года, компания "Укртелеком" продолжит обслуживать все звонки из сети lifecell, в том числе и международные звонки, и звонки на номера 0800. Компания lifecell инициировала прекращение действия текущего договора с "Укртелекомом" и отказалась от заключения нового соглашения. Мы делаем все возможное, чтобы быстрее решить этот вопрос, а до этого времени "Укртелеком" обеспечивает связь в обычном режиме", - отмечается в сообщении оператора фиксированной связи, размещенном на сайте 29 декабря.