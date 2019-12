Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (WMO).

"2019 год завершает десятилетие исключительно высокой жары в мире, которая сопровождается уменьшением площади ледников и рекордным ростом уровне моря, процессами, обусловленными значительным выбросом парниковых газов в результате человеческой деятельности", - говорится в сообщении.

Согласно данным Всемирной метеорологической организации, 2019 год - станет вторым или третьим самым жарким годом в истории метеонаблюдений. В первой половине года более 10 млн человек в мире стали внутренними переселенцами, в том числе в результате экстремальных погодных явлений, таких как циклон Идай в юго-восточной Африке.

WMO отмечает, что в мировом океане фиксируется рекордно жаркая температура. Это связано с тем, что океаны поглощают 90% избыточного тепла, которое выделяют парниковые газы.

Две основные волны аномальной жары зафиксированы в Европе в конце июня и в конце июля 2019 года. Во Франции 28 июня установлен национальный температурный рекорд 46,0° C. Национальные рекорды были также установлены в Германии (42,6° C), Нидерландах (40,7° C), Бельгии (41,8° C), Люксембурге (40,8° C) и Великобритании (38,7° C ). Жара также распространяется на северные страны, например в Хельсинки 28 июля была зафиксирована рекордная высокая температура (28,2° C).

Также в отчете WMO утверждается, что рекордная температура в Австралии, Индии, Японии и странах Европы повлияла на здоровье и благосостояние жителей этих территорий.

