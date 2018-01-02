|
Нидерланды сегодня обнародуют имена виновников катастрофы MH17 - СМИ
|
02.01.2018 10:31
|
Cледствие установило 120 человек, причастных к теракту против
членов экипажа и пассажиров рейса MH17, пишет "Московский
комсомолец", не называя своих источников. По данным МК, Голландия
сегодня назовет причастных к гибели рейса MH17 Фото: ЕРА По данным
издания, следствие установило 120 человек, причастных к теракту
против членов экипажа и пассажиров рейса MH17.Boeing 777,
осуществлявший рейс MH17 (Амстердам –
Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года близко
Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые
находились на борту. 193 из них были гражданами Нидерландов.28
сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа,
состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии,
Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги
расследования.Согласно выводам комиссии, рейс MH17 был сбит из
комплекса "Бук", привезенного из России, с территории,
подконтрольной пророссийским боевикам.По данным Bellingcat и
СБУ, доставку комплекса "Бук" на Донбасс организовал один
из тогдашних главарей группировки "ДНР", офицер ГРУ РФ Сергей
Дубинский (Хмурый).8 декабря в расследовании Bellingcat и издания
The Insder сообщалось, что идентифицирован один из фигурантов
радиоперехвата в день катастрофы – позывной Дельфин.
Расследователи утверждают, что это генерал-полковник
российской армии Николай Ткачев.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира