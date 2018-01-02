Прогрессивные украинцы решили не ждать новых тарифов на коммунальные услуги и воспользоваться опытом европейцев. Так называемая "зеленая энергетика" уже ни для кого не новость, ведь существуют десятки действенных способов существенно сэкономить на отоплении и свете, или вообще не платить за них.

Любители подобных экспериментов уверяют: это не просто прихоть, а скорее необходимость, потому что мерзнуть в собственной квартире да еще и выкладывать за это немалые суммы им давно надоело, сообщает со ссылкой на ".

Например, Павел Банников из Тернопольщины еще семь лет назад занялся обустройством энергоэффективного дома. Обошелся он в 5 тысяч долларов, но результат себя оправдал.

Традиционного фундамента здесь нет, только мешки с цементом и песком, которые со временем сами превращаются в камни. Каркас изготовлен из дерева, стены толщиной не более 15 сантиметров, полностью сделаны из соломы: она лучше сохраняет тепло.

Да и с отоплением в таком помещении все гораздо проще:"Сжигаются не только дрова, сжигается и топочный газ, выделяемый из дров. Если брать обрезками, то это где-то 900, 1200 гривен за зиму", - рассказывает Павел.

Похожий дом появился не так давно и у жителя Запорожья Олега Павловского. Но тот решил не топить дровами, ведь 18 кубов обошлись в 15 тысяч гривен, для небольшого населенного пункта это немалые деньги. Энтузиаст нашел другой способ: "Это пивные банки. Там крышки в них вырезаются, склеиваются и собирается вот такая батарея. И вот в верхнюю банку потом горячий воздух собирается и заходит в дом. Проще не бывает. Когда яркое чистое солнце, то до 95 градусов может воздух подавать. Мощность получается до 2 киловатт - я получаю просто от банок, от солнца ", - пояснил он.

Теперь Олегу удается неплохо экономить, платит в 18 раз меньше, чем несколько лет назад.

Чрезвычайно популярными стали и солнечные панели. И не зря – летом сети станции производят энергии гораздо больше, чем нужно дому. Государство даже готово ее покупать у вас, по 18 евроцентов за киловатт.

Ее строительство в среднем стоит до 10 тысяч долларов, но опять же – долго ждать, пока окупится, не понадобится. За год таким методом можно собрать до 1 тысячи евро чистыми, если у вас купят какую-то часть энергии государственные учреждения.

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