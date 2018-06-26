Эксперты определят разрушительную силу изъятого у руководителя центра освобождения пленных “Офицерский корпус” Владимира Рубана оружия и вероятное количества жертв. Рубан остается под стражей Фото: Ruslana Ruban / Facebook Прокурор огласил ходатайство, согласно которому следствие ожидает результатов ряда экспертиз."Получить заключение эксперта по комплексной военной, взрыво-технической и баллистической экспертизе по определению разрушительной силы, вероятного количества жертв при применении оружия, необходимого количества лиц для его применения, возможности уничтожения здания Верховной Рады из оружия, боеприпасов, взрывных устройств, изъятых 24 ноября 2017 года и 8 марта 2018 года", – сообщил Банник.8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, он имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию. Шевченковский суд арестовал его до 6 мая без права залога. 4 мая срок ареста был продлен.22 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Рубан и внефракционный нардеп Надежда Савченко вступили в сговор с целью захвата государственной власти. Он отметил, что Рубан вместе с Савченко, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.25 июня суд продлил срок содержания Рубана под стражей до 23 августа.Савченко также находится под арестом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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