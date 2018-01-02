"ArcelorMittal Кривой Рог" продлил полномочия и.о. финдиректора еще на квартал

Полномочия исполняющего обязанности финансового директора - главного бухгалтера Криворожского горно-металлургического комбината "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) Сергея Пличко продлены еще на квартал.

Как сообщается в официальной информации компании в системе НКЦБФР, полномочия С. Пличко продлены до 31 марта 2018 года - соответствующий приказ датируется 28 декабря текущего года.

Как сообщалось, С.Пличко был назначен и.о. финдиректора - главного бухгалтера 17 февраля 2017 года. До этого работал главным управляющим по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", генеральным директором ООО "Стивидорная компания "Никмет-Терминал" (Николаевский морской торговый порт), которое входит в группу компаний ArcelorMittal.

Финдиректор-главбух Ашоккумар Ситарам Сонталия уволился с должности по собственному желанию 15 августа 2016 года, проработав в компании четыре года. После этого и. о. финдиректора-главбуха был назначен начальник управления бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия Павел Задорожный - с 16 августа 2016 года "на неопределенный срок". Однако уже через месяц с небольшим П. Задорожный был освобожден от занимаемой должности - с 20 сентября 2016г на эту должность назначили Игоря Кублицкого, который до прихода в "ArcelorMittal Кривой Рог" работал финдиректором компании "ХайдельбергЦемент Украина", заместителем и финдиректором ДТЭК.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".