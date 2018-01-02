Каждый двадцатый украинец пытался работать в новогоднюю ночь. Это и заведения питания и новогодние ярмарки, парки развлечений и службы такси и развлекательные заведения. Сколько заработали украинцы, подсчитали в международной ассоциации бизнеса

«Лучшее зарабатывали на развлечениях. Поздравить ребенка в Новогоднюю ночь стоило от 1 тысячи до 5 тысяч гривен. Шиком считалось, если Дед холод залетит в окно, чтобы порадовать малышню. Эта услуга очень популярна между жителей столицы. На подарки богатые родители выкладывали от 15 до 35 тысяч гривен», — говорит Андрей Бородань из ассоциации бизнеса.

По подсчетам специалистов нынешний Дед холод с альпинистским снаряжением за ночь мог по-делать от 8 до 18 тысяч гривен. Чем дальше от боя курантов, тем дешевле становились заказы.

Вторая категория, которая хорошо заработала – продавцы на ярмарках под елкой. Средний выторг за ночь составлял от 7 до 12 тысяч гривен. Больше только покупали глинтвейна и алкогольных напитков.

Еще одна категория, которая хорошо заработала – таксисты.

«Средний заработок за ночь составил 11 тысяч гривен. Мы работали по двойному тарифу. Заказов было очень много. Люди часто оставляли чаевые. Самые большие чаевые за новогоднюю ночь – 1000 гривен. Жена попросила забрать с гулянки мужа. Его грузили в машину, не-языков дрова. Это был известный человек. Чтобы не разглашал, что его вез, дала чаевые. Сама поездка обошлась в 340 гривен», — рассказал таксист Сергей из Киева.

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