В очереди в дошкольные учебные заведения остается 46,9 тыс. детей, заявили в Минобразования. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В МОН отметили, что в 2017 году удалось создать более 25 тыс. мест в дошкольных учебных заведениях Фото: zn.ua Соответствующие показатели заложены в утвержденном Кабмином "Плане преодоления очереди в дошкольные учебные заведения до 2020 года".Отмечается, что увеличивать количество мест будут с помощью восьми различных подходов."Первое – это открытие 77 новых дошкольных учебных заведений и создание дополнительных 7 тыс. 430 мест. Еще 4 тыс. 135 мест будет создано за счет открытия учебно-воспитательных комплексов. На 2018 год также запланировано открытие 15 частных дошкольных учебных заведений, где смогут учиться 718 детей. Отдельно предусматривается проведение реконструкции 110 дошкольных учебных заведений, что позволит создать дополнительные 6 тыс. 226 мест", – сообщили в министерстве.В ведомстве добавили, что 55 заведений, которые использовались не по назначению, восстановят. В них смогут учиться 5 тыс. 500 дошкольников. Планируется, что больше 2 тыс. мест создадут за счет открытия дошкольных учебных заведений в приспособленных помещениях, кроме этого будет открыто 415 дополнительных групп, где смогут учиться более 8 тыс. детей. Отмечается, что еще почти 550 мест появится за счет других путей решения проблемы."В 2017 году мы вместе с органами местного самоуправления смогли уменьшить очередь на 40,3%. Но этого недостаточно, тысячи детей до сих пор ждут своего места в дошкольные учреждения, и мы должны решить эту проблему", – заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.В пресс-службе министерства добавили, что в течение 2017 года удалось создать более 25 тыс. мест в дошкольных учебных заведениях. При этом в течение года очередь сократилась на 31,5 тыс., в ней остается 46,9 тыс. детей.6 декабря 2017 года Гриневич заявила, что в Украине на 100 мест в детских садах претендуют в среднем 113 детей, а до 2020 года правительство планирует создать 97,1 тыс. мест в детсадах.Премьер-министр Владимир Гройсман сказал 11 декабря, что правительство до 2020 года планирует ликвидировать очереди в учреждения дошкольного образования. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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