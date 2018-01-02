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В Минобразования сообщили, что в 2018 году в Украине планируется создать 34,9 тыс. дополнительных мест в детсадах
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02.01.2018 10:39
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В очереди в дошкольные учебные заведения остается 46,9 тыс. детей,
заявили в Минобразования. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В МОН отметили, что в 2017 году удалось создать
более 25 тыс. мест в дошкольных учебных заведениях Фото: zn.ua
Соответствующие показатели заложены в утвержденном Кабмином "Плане
преодоления очереди в дошкольные учебные заведения до 2020
года".Отмечается, что увеличивать количество мест будут с помощью
восьми различных подходов."Первое – это открытие 77 новых
дошкольных учебных заведений и создание дополнительных 7 тыс. 430
мест. Еще 4 тыс. 135 мест будет создано за счет открытия
учебно-воспитательных комплексов. На 2018 год также запланировано
открытие 15 частных дошкольных учебных заведений, где смогут
учиться 718 детей. Отдельно предусматривается проведение
реконструкции 110 дошкольных учебных заведений, что позволит
создать дополнительные 6 тыс. 226 мест", – сообщили в
министерстве.В ведомстве добавили, что 55 заведений, которые
использовались не по назначению, восстановят. В них смогут учиться
5 тыс. 500 дошкольников. Планируется, что больше 2 тыс. мест
создадут за счет открытия дошкольных учебных заведений в
приспособленных помещениях, кроме этого будет открыто 415
дополнительных групп, где смогут учиться более 8 тыс. детей.
Отмечается, что еще почти 550 мест появится за счет других путей
решения проблемы."В 2017 году мы вместе с органами местного
самоуправления смогли уменьшить очередь на 40,3%. Но этого
недостаточно, тысячи детей до сих пор ждут своего места в
дошкольные учреждения, и мы должны решить эту проблему", –
заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.В пресс-службе
министерства добавили, что в течение 2017 года удалось создать
более 25 тыс. мест в дошкольных учебных заведениях. При этом в
течение года очередь сократилась на 31,5 тыс., в ней остается 46,9
тыс. детей.6 декабря 2017 года Гриневич заявила, что в Украине
на 100 мест в детских садах претендуют в среднем 113 детей, а
до 2020 года правительство планирует создать 97,1 тыс. мест в
детсадах.Премьер-министр Владимир Гройсман сказал 11 декабря, что
правительство до 2020 года планирует ликвидировать очереди в
учреждения дошкольного образования.
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