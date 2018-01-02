|В Хмельницкой области автомобиль сбил женщину с ребенком: водитель скрылся с места преступления (фото)
|02.01.2018 10:39
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В городе Шепетовка (Хмельницкая область) в понедельник около 17:00 автомобиль сбил женщину, которая гуляла с коляской.
Хмельницкое издание написало о происшествии со ссылкой на местную полицию, передает Левый Берег.
Сообщается, что 21-летняя мать погибла на месте, а ее двухлетний ребенок был доставлен в реанимацию Шепетовской центральной районной больницы.
Виновник скрылся, бросив свой «Мерседес».
На фотографиях видно, что ДТП произошло напротив местного ЦУМа, возле памятника 400-летия Шепетовки.
«Машина неслась с такой скоростью, что налетела на памятный знак 400-летия Шепетовки», – говорится в сообщении.
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