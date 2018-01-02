В городе Шепетовка (Хмельницкая область) в понедельник около 17:00 автомобиль сбил женщину, которая гуляла с коляской.

Хмельницкое издание написало о происшествии со ссылкой на местную полицию, передает Левый Берег.

Сообщается, что 21-летняя мать погибла на месте, а ее двухлетний ребенок был доставлен в реанимацию Шепетовской центральной районной больницы.

Виновник скрылся, бросив свой «Мерседес».

На фотографиях видно, что ДТП произошло напротив местного ЦУМа, возле памятника 400-летия Шепетовки.

«Машина неслась с такой скоростью, что налетела на памятный знак 400-летия Шепетовки», – говорится в сообщении.

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