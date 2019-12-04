|С праздником, православные. Введение во храм Пресвятой Богородицы
|04.12.2019 09:40
|
Ежегодно 4 декабря в Украине отмечают один из самых почитаемых религиозных праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день нельзя заключать церковные браки, шить и убирать в доме. А незамужние девушки в этот день гадают на своего суженого.
История праздника
Согласно Писанию, в Назарете жила бездетная пара – праведные Иоаким и Анна. Они много времени провели в молитвах о рождении ребенка, при этом дав обет, что дитя посвятит себя служению Богу. В итоге ребенок родился. Девочку назвали Марией. Когда ей исполнилось три года, родители привели Марию в Иерусалимский храм, где она и осталась посвящать себя служению Богу.
В храме Мария изучала Писание, молилась и занималась рукоделием. Согласно Протоевангелию Иакова, в храме Мария находилась до 12 лет, когда по указанию ангела священник Захария устроил смотр женихов, на котором по чудесно расцветшему посоху в мужья Марии был выбран вдовец Иосиф.
Молитвы Богородице, которые стоит прочитать 4 декабря
Традиции и особенности празднования
На праздник в церквях начинается подготовка к Рождеству, проводятся торжественные Богослужения. На праздник также рекомендуется помянуть усопших. Издревле люди верили, что в этот день Господь позволяет душам усопших навестить своих близких.
Ранее на Введение во храм начинался сезон катания на санях. Первыми катались молодожены, которые были обвенчаны церковью. В семьях молодых родственники собирались за столом, после чего помогали украшать сани, запряженные тройкой лошадей. Следом за молодоженами отправлялся так называемый поезд с родственниками, которые веселились, пели песни и прославляли семейную пару.
В этот день девушки проводили обряды и ритуалы, чтобы во сне увидеть своих женихов или то место, куда они перейдут жить после свадьбы.
Хозяйки в день праздника посыпали коров льняными семенами, смазывали вымя маслом и кормили скот киселем. Такой обряд помогал увеличить надои и защищал скот от болезней.
На праздник принято ходить в гости. Считалось, что если первым в дом войдет мужчина - год будет удачным, если женщина - быть беде.