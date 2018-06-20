|Кабмин одобрил стратегию борьбы с контрабандой
|20.06.2018 14:04
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К реализации стратегии присоединятся Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Государственная фискальная служба и Национальная полицияКабинет министров Украины одобрил стратегию борьбы с контрабандой на заседании правительства в среду, 20 июня.
Фото: kmu.gov.ua
"Украина без контрабанды - реальная, у нас есть политическая воля навести порядок" , - заявил Гройсман, сообщает "Экономическая правда".
По словам премьера, за 2017 с таможни направили в бюджет дополнительные 70000000000 гривен, в том числе за счет борьбы с контрабандой и детенизации границы.
Объявлен план борьбы с контрабандой товаров будет иметь системный, а не временный характер, добавляет Гройсман.
Напомним, Правительство вместе с Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, НАБУ, САП, СБУ и Государственной фискальной службой разработало план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне.
Добавим, что Верховная Рада приняла за основу проект Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины" относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины.