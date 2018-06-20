К реализации стратегии присоединятся Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Государственная фискальная служба и Национальная полиция

"Украина без контрабанды - реальная, у нас есть политическая воля навести порядок" , - заявил Гройсман, сообщает "Экономическая правда".

По словам премьера, за 2017 с таможни направили в бюджет дополнительные 70000000000 гривен, в том числе за счет борьбы с контрабандой и детенизации границы.

Объявлен план борьбы с контрабандой товаров будет иметь системный, а не временный характер, добавляет Гройсман.

Напомним, Правительство вместе с Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, НАБУ, САП, СБУ и Государственной фискальной службой разработало план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне.