Попытаюсь сформулировать своё отношение к тому, что происходило возле Верховной Рады. Ни в коем случае не настаиваю на своей правоте, потому что акценты буду делать не на фактологической стороне, а на моральной. И понимаю также, что сейчас меня будет легко обвинить в высокомерии. Ну и пусть.

Участники протестов под Радой состоят из двух групп: так называемые «афганцы» и так называемые «шахтёры». Кавычки здесь потому, что никто сейчас не может уверенно сказать, какой процент из этих людей соответствуют своим лозунгам, а какой процент — профессиональные титушки, которым плевать, на чьей стороне драться, лишь бы деньги платили (хотя деньги на антиукраинские протесты идут понятно откуда).

Сперва про афганцев: они требуют льгот и приравнивания к участникам боевых действий. И по мнению многих — это требования справедливые. Однако давайте вспомним, что есть не только война вообще, а и война преступная, и есть также защита родины.

Афганская война была развязана коммунистами и, как ни крути, это была позорная захватническая война. Т.е. преступная. Солдат, разумеется, не спрашивали, хотят ли они умирать на чужой земле за идиотские амбиции кремлёвских маразматиков, а просто посылали в эту мясорубку. Солдаты гибли, теряли здоровье, физическое и душевное, и по возвращению далеко не все смогли адаптироваться к нормальной жизни. Но были и другие люди. Те, кто протестовал против этой преступной войны. Они знали, что идут против мощной машины и что шансов на победу у них практически нет. Но они всё равно боролись. Их бросали в психушки и лагеря, они теряли здоровье, а кое-кто и жизнь. И этих людей лично я уважаю намного больше, чем бессловесных жертв той жестокой совковой системы, уже, к счастью, сгинувшей на помойке истории. Потому что имевшие мужество для борьбы были настоящими Людьми. Однако эти Люди не штурмуют Раду и не требуют себе добавку от государственного пирога, хотя они-то её гарантированно заслужили.

Я не хочу также, чтобы меня поняли таким образом, будто я считаю протестующих нынче афганцев нехорошими людьми, но у меня невольно возникает вопрос к этим людям: на каком основании они уравнивают себя с теми, кто охотно пошёл защищать Украину от российских захватчиков? Неужели отношение к участнику боевых действиях ровно никак не должно зависеть от того, на чьей стороне воевал человек и кого защищал? Как хотите, но я так не считаю. И как бы ни было жаль парней, воевавших в Афганистане, никогда они для меня не станут вровень с теми, кто охотно шёл под пули, защищая родину. Нельзя уравнивать жертв и героев, ибо рухнет мораль.

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Теперь о шахтёрах. Шахты Донбасса довольно долго были священной коровой для бюджета Украины, в целом они были убыточны, но их финансирование по-прежнему продолжалось. Хотя львиная доля финансов оседала в карманах мафии, всех этих звягильских/ахметовых/януковичей. Но самое интересное, что шахтёры практически никогда не бунтовали против своих местных бандитов (лишь однажды, помнится, в Луганской области вышли касками постучать, но Ефремов потопил бунт в крови, за что и стал там одним из самых уважаемых князьков), протестовать шахтёры ехали в Киев, нафаршированные лозунгами типа «Услышьте Донбасс!». Сегодняшний «стихийный бунт» — это хорошо организованный и управляемый «бунт» людей, которые всегда будут против той власти, которая позволяет им бунтовать. Это те самые люди, которые беспрекословно работали и работают на своих хозяев, зажравшихся мафиози типа Ахметова и Звягильского. И они же становятся требовательными к власти исключительно в Киеве.

Эсперты, наверное, лучше знают, кто и как накачивает «афганцев» и «шахтёров» протестными настроениями (можно даже просто имена владельцев телеканалов посмотреть — Мураев, Медведчук, Фирташ, Вилкул, и т.д.), но в целом кажется очевидным, что циничные подонки снова, как и в 2014-м, их делают своим орудием. Некоторые пытаются также выдать этот хорошо организованный и управляемый «стихийный бунт» за новый Майдан, но выглядит эта попытка довольно грязненько.

Обращает на себя важный момент: никто из провозглашающих под Радой лозунги ни одним словом не упомянул об идущей на Донбассе войне, о том, что огромные территории оказались разорёнными и выключенными из экономики, что заметная часть промышленности вынужденно работает не на улучшение жизни, а на производство оружия. Говорят лишь о материальном положении. Но все помнят, что процент донбасских шахтёров и афганцев, ностальгирующих об искалечившем их совке и активно кричавших в 2014-м «Путин введи…!», был настолько высок, что остальным хотя бы из чувства вины следовало бы поумерить претензии.

Hет у этих людей сейчас никакого морального права требовать себе привилегии. Ни у афганцев, ни у шахтёров, ни тем более у титушек.

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