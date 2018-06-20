Шоумен Максим Галкин показал видео своих детей Лизы и Гарри, снятое его женой и их мамой, певицей Аллой Пугачевой. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Галкин: Отметили вчера в семейном кругу Фото: maxgalkinru / Instagram Видео Галкин разместил в Instagram. "Отметили вчера в семейном кругу. Алла встретила в аэропорту, а дети ждали в летнем домике, который мы сняли у моря на два месяца. Вот как они меня приветствовали, оператор – жена", – написал он 19 июня. Отметили вчера в семейном кругу. Алла встретила в аэропорту, а дети ждали в летнем домике, который мы сняли у моря на два месяца. Вот как они меня приветствовали, оператор - жена * #деньрождения #гарригалкин #елизаветагалкина Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 19 Июн 2018 в 6:00 PDT 18 июня Максиму Галкину исполнилось 42 года. Алла Пугачева старше его на 27 лет.Галкин и Пугачева живут в браке с 23 декабря 2011 года. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2017 года им исполнилось четыре года. Детей паре родила суррогатная мать. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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