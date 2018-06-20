|Дети Галкина поздравили его с днем рождения
|20.06.2018 14:08
|
Отметили вчера в семейном кругу. Алла встретила в аэропорту, а дети ждали в летнем домике, который мы сняли у моря на два месяца. Вот как они меня приветствовали, оператор - жена * #деньрождения #гарригалкин #елизаветагалкинаПубликация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 19 Июн 2018 в 6:00 PDT
18 июня Максиму Галкину исполнилось 42 года. Алла Пугачева старше его на 27 лет.Галкин и Пугачева живут в браке с 23 декабря 2011 года. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2017 года им исполнилось четыре года. Детей паре родила суррогатная мать.
Поделитесь статьей с друзьями