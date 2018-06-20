Россия решила подключиться к торговой войне против США и избрала для себя хорошо испытанный на ней же метод санкций и ввести оные против светоча демократии.

Конечно, введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий не могло остаться без внимания правительства сверхдержавы, как-никак, а это ежегодные убытки более $500 млн. Но как же Москва ответит американцам? Безусловно, бессмысленно и… бессмысленно.

Минэкономразвития РФ уже готовит список товаров, на которые будут наложены пошлины. И, вы удивитесь, но в этом списке экскаваторы, дорожные катки, бульдозеры, грейдеры, в общем, строительная техника, которая занята в строительстве дорог.

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Таким образом, РФ намерена подсобить принадлежащему Олегу Дерипаске ГАЗу, который в России так же производит строительно-дорожную технику. Но, все же, есть в этой бочке реваншистского меда половник дегтя.

Во-первых, американская строительная техника занимает незначительную долю только рынка в РФ и если её обложат пошлинами, то производители оной ничего отдельно не потеряют. Во-вторых, эта доля в денежном выражении составляют около $100 млн, в то время как ежегодные потери РФ от пошлин США будут превосходить $500 млн, что ставит российских производителей стали и алюминия на грань выживания.

Собственно, кому хуже этими санкциями сделает Россия? Понятное дело – дорогам.

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