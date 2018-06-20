Шторм, сопровождавшийся градом, нанес убыток в северной части американского штата Колорадо. Размер градин был от 25-центовой монеты до теннисного мяча. Об этом сообщает со ссылкой на The Weather Channel.

Есть сведения о повреждении автомобилей и домов.

Также сообщалось о возможности торнадо у города Кейнзбург, 51 км к северу от Денвера.



По словам метеоролога, июнь часто является пиковым сезоном для града в штате Колорадо из-за большой влажности и очень очень високой температуры, которая приходит летом.

Вчера, в американском штате Мичиган было объявлено режим стихийного бедствия из-за наводнений, один человек погиб.

Как сообщал в результате наводнений, вызванных проливными дождями, на северо-востоке Индии по меньшей мере 23 человека погибли, более 500 тыс. жителей пострадали.

9 июня ветер повредил около 50 домов в Герцег-Нови и поселке Каменари на побережье Адриатического моря в Черногории и разрушил объекты инфраструктуры.

8 июня серьезный шторм прошел Словенией после полудня, жители страны увидели град размером с теннисный мяч. Худшая ситуация была на границе с Хорватией, в провинции Бела страна.

Напомним, во Франции из-за сильных ливней началось наводнение, в результате которого были затоплены дороги, уничтожены виноградники, повреждены частные дома. По меньшей мере три человека погибли.

OH Hail Day 2 #cowx @TownofFrederick pic.twitter.com/nfyjrzOWmu - Hana ن (@ from1791) 19 июня 2018 г.

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