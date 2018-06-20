|Анна Седокова у леопардовому купальнику показала апетитні сідниці (ФОТО)
|20.06.2018 14:12
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Екс-віагрянка ніяк не прокоментувала світлину, на якій вона зображена у леопардовому купальнику.
"Так тримати", "Хороша!!! І поп@ теж!!!", "Красуня", - пишуть в коментарях підписники.
Нагадаємо, зараз Анна змагається в суді зі своїм колишнім чоловіком Максимом Чернявським за опіку над їх спільною дочкою Монікою. Він хоче позбавити Седакову батьківських прав.
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