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Анна Седокова у леопардовому купальнику показала апетитні сідниці (ФОТО)
20.06.2018 14:12
Сексуальна співачка та мама трьох дітей Анна Седокова обожнює відверті образи. І це дуже подобається її прихильникам в Інстаграмі. Саме тому її нове фото отримало безліч схвальних відгуків.

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 19 Чер 2018 р. о 6:37 PDT



Екс-віагрянка ніяк не прокоментувала світлину, на якій вона зображена у леопардовому купальнику.

"Так тримати", "Хороша!!! І поп@ теж!!!", "Красуня", - пишуть в коментарях підписники.

Нагадаємо, зараз Анна змагається в суді зі своїм колишнім чоловіком Максимом Чернявським за опіку над їх спільною дочкою Монікою. Він хоче позбавити Седакову батьківських прав.

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