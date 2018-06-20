Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство"

"По состоянию на 12:00 по этому адресу, где находится городской совет, в больницу попали две женщины с предварительным диагнозом" отравление ". Одной 45 лет, другой - 51", - сообщила в эфире "112 Украина" пресс-секретарь областной полиции Елена Баранник.

Как уточнил директор департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии "Интерфакс-Украина", женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести.