|Столкновения в Харькове: госпитализированы две женщины
|20.06.2018 14:12
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Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство"В результате беспорядков под зданием Харьковского городского совета пострадали две женщины.
Фото: facebook / Pavel Velitskiy
"По состоянию на 12:00 по этому адресу, где находится городской совет, в больницу попали две женщины с предварительным диагнозом" отравление ". Одной 45 лет, другой - 51", - сообщила в эфире "112 Украина" пресс-секретарь областной полиции Елена Баранник.
Как уточнил директор департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии "Интерфакс-Украина", женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Напомним, сегодня состоялись беспорядки в здании харьковской мэрии перед началом сессии городского совета. Там выбиты окна и видны следы погрома. К тому же во время столкновений был брошен в мусорный бак заместитель городского головы . По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.