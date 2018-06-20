|Милые бранятся: ЕС утвердил меры в ответ на пошлины США
|20.06.2018 14:16
|
Еврокомиссия приняла порядок, который вводит в действие меры в ответ на пошлины США на сталь и алюминий.
Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
Перечень товаров, который обнародовала Еврокомиссия, включает продукцию из стали и алюминия, сельскохозяйственную продукцию и другие виды продукции. В частности, пошлиной в размере 25% будут обложены такие товары, как мотоциклы с объемом цилиндра более 500 см3, спортивные, моторные, прогулочные суда, джинсы, виски, сигары и сигареты, сладкая кукуруза и другие.
В ЕК подчеркнули, что вводя пошлины, ЕС использует свои права в рамках Всемирной торговой организации.
Напомним, Еврокомиссия обновила Устав о блокировки, который запрещает лицам ЕС придерживаться экстерриториальных санкций США, позволяет компаниям возмещать убытки, причиненные такими санкциями, и отменяет действие в ЕС любых решений иностранных судов на их основе.
В марте власть Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий отношении Китая, России и Японии. Для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины введение дополнительных пошлин временно отложили. Но теперь они начали действовать с 1 июня.
В ответ на действия США Европейский союз заявил, что введет дополнительные пошлины и продолжит дело во Всемирной торговой организации для защиты своих интересов.