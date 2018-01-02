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Аномально теплая зима принесла украинцам цветение летних цветов (фото)
02.01.2018 10:43
Аномально теплая зима принесла украинцам цветение летних цветов (фото) "Такого я не помню. Прямо перед домом в новогодние дни"

В Украине зацвели летние цветы. За аномально теплой погоды распускаются розы, ромашки, подснежники, одуванчики.

Фото цветов опубликовал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в Facebook.

«Такого я не помню. Прямо перед домом в новогодние дни», — подписал фото Георгий Тука.

Цветы расцвели по всей территории Украины. Под постом пользователи охотно делятся фотографиями цветов.


Фото: facebook Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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