В Украине зацвели летние цветы. За аномально теплой погоды распускаются розы, ромашки, подснежники, одуванчики.

Фото цветов опубликовал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в Facebook.

«Такого я не помню. Прямо перед домом в новогодние дни», — подписал фото Георгий Тука.

Цветы расцвели по всей территории Украины. Под постом пользователи охотно делятся фотографиями цветов.

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