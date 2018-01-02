|Аномально теплая зима принесла украинцам цветение летних цветов (фото)
|02.01.2018 10:43
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В Украине зацвели летние цветы. За аномально теплой погоды распускаются розы, ромашки, подснежники, одуванчики.
Фото цветов опубликовал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в Facebook.
«Такого я не помню. Прямо перед домом в новогодние дни», — подписал фото Георгий Тука.
Цветы расцвели по всей территории Украины. Под постом пользователи охотно делятся фотографиями цветов.
Фото: facebook Источник
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