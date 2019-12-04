|Нет времени и идей: Пристайко заявил, что закон об особом статусе Донбасса просто продлят
|04.12.2019 09:59
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Верховная Рада не будет в ближайшее время рассматривать законопроект об особом статусе оккупированного Донбасса.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе визита на саммит Североатлантического альянса (НАТО), передает
Он отметил, что парламент будет вынужден пойти на это в виду многих причину, в первую очередь из-за нехватки времени на подготовку нового закона.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что во время саммита в нормандском формате 9 декабря Украина не должна идти на уступки в некоторых направлениях. Об этом сообщила
По его словам, это не новое решение и об этом ранее упоминал украинский руководитель Владимир Зеленский. Министр добавил, что так называемой красной линией является отсутствие прямых переговоров с самопровозглашенной Властью на оккупированных территориях.