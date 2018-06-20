Депутаты 21 июня приступят к рассмотрению законопроекта о
национальной безопасности Украины со 197-й правки, заявил спикер
парламента Андрей Парубий. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Парубий: Надеюсь, что завтра будем работать более
динамично Фото: rada.gov.ua "Прошу… прибыть в 10 часов, чтобы мы
начали рассмотрение со 197-й правки. Надеюсь, что завтра будем
работать более динамично… Нам крайне важна максимальная мобилизация
и динамичная работа завтра", – заявил Парубий.Спикер закрыл
заседание Верховной Рады 20 июня.28 февраля президент Украины Петр
Порошенко внес в
парламент законопроект №8068 "О национальной
безопасности Украины". 5 апреля Рада одобрила инициативу
в первом чтении.19 июня документ поддержал парламентский
комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.
Принять законопроект во втором чтении и в целом планируют 21
июня.
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