Депутаты 21 июня приступят к рассмотрению законопроекта о национальной безопасности Украины со 197-й правки, заявил спикер парламента Андрей Парубий. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Парубий: Надеюсь, что завтра будем работать более динамично Фото: rada.gov.ua "Прошу… прибыть в 10 часов, чтобы мы начали рассмотрение со 197-й правки. Надеюсь, что завтра будем работать более динамично… Нам крайне важна максимальная мобилизация и динамичная работа завтра", – заявил Парубий.Спикер закрыл заседание Верховной Рады 20 июня.28 февраля президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины". 5 апреля Рада одобрила инициативу в первом чтении.19 июня документ поддержал парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. Принять законопроект во втором чтении и в целом планируют 21 июня. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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