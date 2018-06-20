Суд признал начальника цеха государственного предприятия “Авиакон” и его заместителя виновными в растрате военного имущества в особо крупных размерах и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года и запретом права занимать должности в течение одного года. Об этом сообщила военная прокуратура Сумского гарнизона Центрального региона Украины, передает

“Указанные лица 9 сентября 2016 года, действуя по предварительному сговору, похитили с охраняемой территории госпредприятия военный прибор наведения стоимостью 655 тысяч 157 гривен согласно заключению судебной товароведческой экспертизы”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, оба злоумышленника были задержаны при попытке продажи похищенного боевого оборудования гражданину Украины за денежные средства в сумме 10 тысяч долларов США. Прибор наведения и денежные средства были изъяты.

Обоих фигурантов дела по обвинению военной прокуратуры Центрального региона Украины 11 мая 2018 год суд признал виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ( “присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах”).





Несмотря на то, что похищенное имущество возвращено указанному государственному предприятию, приговором суда обоим обвиняемым назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от назначенного основного наказания с испытательным сроком в 2 года и лишением права занимать должности в течение 1 года, без конфискации имущества.

Конотопский авиаремонтный завод “Авиакон” — государственное предприятие авиационной промышленности Украины, расположенное в черте города Конотоп в Сумской области. Предприятие осуществляет диагностику, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию вертолетов. “Авиакон” входит в концерн “Укроборонпром”.

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