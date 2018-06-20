|Полиция Мариуполя задержала двух подозреваемых в избиении пограничников в кафе
|20.06.2018 14:20
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Сейчас продолжается досудебное следствиеСотрудниками Центрального отдела полиции установили, что к избиению двух офицеров Государственной пограничной службы причастны двое мужчин 1999 года рождения
Фото: facebook.com/RedCupsMrpl
Мужчины проходили стажировку в службе охраны предприятия, по данным полиции.
Отмечается, что подозреваемым инкриминируется ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Подозреваемым грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет лишения свободы.
Устанавливаются другие участники конфликта и выясняются полные обстоятельства происшествия.
Как сообщал iPress.ua , в кафе Мариуполя работники Государственной пограничной службы подрались с персоналом . У одного из пограничников сломана челюсть и многочисленные ушибы. У женщины-офицера сотрясение мозга.
Как утверждает помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, подполковник Государственной пограничной службы попросил дать ему меню на украинском языке, и это вызвало сопротивление тамошнего персонала. По словам представителя ГПСУ, пограничники "вели себя абсолютно адекватно и ни каким образом не провоцировали применение против них силы".
Также, власть кафе "RedCups" заявляет, что в заведение служащиепришли в нетрезвом состоянии в гражданской одежде и вели себя агрессивно.