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Полиция Мариуполя задержала двух подозреваемых в избиении пограничников в кафе
20.06.2018 14:20
Полиция Мариуполя задержала двух подозреваемых в избиении пограничников в кафе
Сейчас продолжается досудебное следствие
Сотрудниками Центрального отдела полиции установили, что к избиению двух офицеров Государственной пограничной службы причастны двое мужчин 1999 года рождения
Полиция Мариуполя задержала двух подозреваемых в избиении пограничников в кафе Фото: facebook.com/RedCupsMrpl

Мужчины проходили стажировку в службе охраны предприятия, по данным полиции.

Отмечается, что подозреваемым инкриминируется ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Подозреваемым грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет лишения свободы.

Устанавливаются другие участники конфликта и выясняются полные обстоятельства происшествия.

Как сообщал  iPress.ua , в кафе Мариуполя  работники Государственной пограничной службы подрались с персоналом . У одного из пограничников сломана челюсть и многочисленные ушибы. У женщины-офицера сотрясение мозга.

Как утверждает помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, подполковник Государственной пограничной службы попросил дать ему меню на украинском языке, и это вызвало сопротивление тамошнего персонала. По словам представителя ГПСУ, пограничники  "вели себя абсолютно адекватно и ни каким образом не провоцировали применение против них силы".

Также, власть кафе "RedCups" заявляет, что в заведение служащиепришли в нетрезвом состоянии в гражданской одежде и вели себя агрессивно.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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