Сейчас продолжается досудебное следствие

Мужчины проходили стажировку в службе охраны предприятия, по данным полиции.

Отмечается, что подозреваемым инкриминируется ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Подозреваемым грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет лишения свободы.

Устанавливаются другие участники конфликта и выясняются полные обстоятельства происшествия.

Как сообщал iPress.ua , в кафе Мариуполя работники Государственной пограничной службы подрались с персоналом . У одного из пограничников сломана челюсть и многочисленные ушибы. У женщины-офицера сотрясение мозга.

Как утверждает помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, подполковник Государственной пограничной службы попросил дать ему меню на украинском языке, и это вызвало сопротивление тамошнего персонала. По словам представителя ГПСУ, пограничники "вели себя абсолютно адекватно и ни каким образом не провоцировали применение против них силы".