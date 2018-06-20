Задержанного доставили в полицию, откуда его забрали родители. "Українські новини", ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщают, что мера пресечения ему пока не избиралась. Подростка задержали 19 июня во время беспорядков в Киеве kyiv.npu.gov.ua "Ему 15 лет, родители забрали домой", – сказал собеседник агентства, добавив, что мера пресечения ему пока не избиралась.Также источник сообщил агентству, что по факту обнаружения у подростка оружия открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса.19 июня у стен Верховной Рады в Киеве произошли потасовки между протестующими и полицией. Акции у парламента проводят около 2 тыс. ветеранов войны в Афганистане, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранов АТО и шахтеров. Протестующие прорвали кордон полиции. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко призвала создать инициативную группу для дальнейших переговоров митингующих с властями.Протестующие требовали отменить монетизацию льгот, выделить более 6 млрд грн на развитие шахтерской отрасли, погасить задолженность по зарплатам.В столкновениях под Радой пострадали восемь правоохранителей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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