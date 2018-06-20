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Задержанный в правительственном квартале с автоматом Калашникова оказался 15-летним подростком - СМИ
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20.06.2018 14:26
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Задержанного доставили в полицию, откуда его забрали родители.
"Українські новини", ссылаясь на источник в правоохранительных
органах, сообщают, что мера пресечения ему пока не избиралась.
Подростка задержали 19 июня во время беспорядков в Киеве
kyiv.npu.gov.ua "Ему 15 лет, родители забрали домой", – сказал
собеседник агентства, добавив, что мера пресечения ему пока не
избиралась.Также источник сообщил агентству, что по факту
обнаружения у подростка оружия открыто уголовное производство по
ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами)
Уголовного кодекса.19 июня у стен Верховной Рады в Киеве произошли
потасовки между протестующими и полицией. Акции у парламента
проводят около 2 тыс. ветеранов войны в Афганистане, ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранов АТО и шахтеров.
Протестующие прорвали кордон полиции. В ответ правоохранители
применили слезоточивый газ. Первый вице-спикер парламента
Ирина Геращенко призвала создать инициативную группу для
дальнейших переговоров митингующих с властями.Протестующие
требовали отменить монетизацию льгот, выделить более 6 млрд грн на
развитие шахтерской отрасли, погасить задолженность по зарплатам.В
столкновениях под Радой пострадали восемь правоохранителей.
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