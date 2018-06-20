|Конституционный суд одобрил законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности
|20.06.2018 14:28
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В президентском законопроекте предлагается ограничить депутатскую неприкосновенность с 1 января 2020Конституционный суд Украины одобрил президентский законопроект об ограничении неприкосновенности депутатов Верховной Рады Украины с 1 января 2020 года.
Суд пришел к выводу, что законопроект №7203, который в парламент внес президент Украины Петр Порошенко не противоречит Конституции, сообщает пресс-служба КСУ.
"Предлагаемые изменения об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины касаются только их специального статуса и не влияют на содержание конституционных прав и свобод человека и гражданина" , - говорится в заключении.
Напомним, Верховная Рада отправила на рассмотрение Конституционного суда два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года. Парламентарии встретили предложение Порошенко смехом и аплодисментами, ведь в 2020 каденция 8 созыва уже завершится, и в Совет придут другие депутаты.