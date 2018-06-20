В президентском законопроекте предлагается ограничить депутатскую неприкосновенность с 1 января 2020

Суд пришел к выводу, что законопроект №7203, который в парламент внес президент Украины Петр Порошенко не противоречит Конституции, сообщает пресс-служба КСУ.

"Предлагаемые изменения об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины касаются только их специального статуса и не влияют на содержание конституционных прав и свобод человека и гражданина" , - говорится в заключении.

Напомним, Верховная Рада отправила на рассмотрение Конституционного суда два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.