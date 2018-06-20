|Выбрано маршрут газопровода Baltic Pipe
|20.06.2018 14:32
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Компания Gaz-System выбрала желаемый путь подводного трубопровода Baltic Pipe длиной 275 км. Трубопровод будет выходить на берег в Факс-Юг в Дании и в Нехоже-Поґожелица в Польше. Об этом сообщает со ссылкой на "Польское радио".
Указанный путь трубопровода проанализирован и сравнено с другими возможными вариантами маршрута, прежде только под углом экологических, технических и социально-экономических аспектов.
Теперь можно будет выполнить проектные работы, которые позволят выбрать оптимальный способ прокладки газопровода по дну моря.
Baltic Pipe будет способен транспортировать в Польшу 10 млн
кубометров природного газа ежегодно. Ожидается, что строительные
работы начнутся в апреле 2020 года. Строительство газопровода
продлится примерно два года. Ввод в эксплуатацию газопровода
запланировано на октябрь 2022 года.
Напомним, "Нафтогаз" сообщал, что реализация "Северного потока-2" приведет к необратимым последствиям и уничтожит конкуренцию на европейском газовом рынке.