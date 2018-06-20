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В "TI Украина" назвали назначение Жебривского аудитором НАБУ недальновидным шагом и заявили о потенциальном конфликте интересов
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20.06.2018 14:33
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Назначение экс-главы Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского
аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины разрушает
доверие к независимости и профессионализму предстоящей проверки.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Фото: dn.gov.ua
Подчеркивается, что уже в ближайшее время комиссия внешнего
контроля по проведению независимой оценки эффективности
деятельности бюро должна провести аудит, так как и президент, и
Кабинет Министров, и Верховная Рада уже назначили аудиторов по
своей квоте. В "Transparency International Украина" напомнили,
что отрицательное заключение комиссии является действительно
единственным способом уволить директора НАБУ.В организации выразили
сомнение, что назначенные Кабмином, президентом и Радой аудиторы
способны провести объективную проверку. В "Transparency
International Украина" добавили, что, согласно закону о НАБУ, в
комиссию должны входить лица, которые имеют значительный опыт
работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах
за рубежом или международных организациях, а также обладают
необходимыми знаниями и навыками для проведения аудита и имеют
безупречную деловую репутацию."Вместо этого два члена комиссии,
несмотря на выдающиеся академические заслуги и опыт работы в
международных организациях и судебных учреждениях, никогда не
работали с коррупционными преступлениями и не совершали подобного
аудита правоохранительных органов. В то же время кандидат от
президента Украины (по информации из открытых источников) не
соответствует ни одному из требований к потенциальному аудитору,
перечень которых содержит закон о НАБУ. Более того, Павел
Жебривский является политическим деятелем и до недавнего времени
занимал должность, которая подпадает под подследственность
Национального антикоррупционного бюро. Ввиду этого существует
потенциальный конфликт интересов", – заявили в организации.В
"Transparency International Украина" подчеркнули, что на должность
аудитора претендовал ряд всемирно известных международных
экспертов, у которых есть опыт проведения подобных аудитов и
выдающиеся достижения в расследовании коррупции, но их кандидатуры
отклонили или не рассмотрели без каких-либо логических
объяснений."TI Украина" отмечает недальновидность решения о
назначении аудитором НАБУ бывшего чиновника и политического деятеля
Павла Жебривского. Этот шаг разрушает доверие к независимости и
профессионализму будущего процесса проведения аудита", –
говорится в заявлении.В организации потребовали, чтобы в комиссию
назначили членов, которые будут соответствовать требованиям закона
о НАБУ.11 июня глава Донецкой военно-гражданской администрации
Павел Жебривский сообщил, что подал в отставку. 13
июня Кабмин одобрил решение Жебривского, а президент
Украины Петр Порошенко подписал приказ о его
увольнении. Жебривский находился на этой должности с июня
2015 года. 19 июня Порошенко ввел его в состав
комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки
(аудита) эффективности деятельности НАБУ.В Центре
противодействия коррупции заявили, что Жебривского назначили с
нарушениями закона. Согласно ст. 26 закона "О
Национальном антикоррупционном бюро Украины", аудитор НАБУ должен
иметь опыт работы в правоохранительных или судебных органах за
границей или в международных организациях. В ЦПК подчеркнули, что у
Жебривского такого опыта нет.По квоте Верховной Рады аудитором НАБУ
7 июня был назначен правовед-международник Владимир Василенко.
Аудитором бюро от Кабмина 26 мая 2017 года выбран доктор
юридических наук Михаил Буроменский.
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