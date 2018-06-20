Назначение экс-главы Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины разрушает доверие к независимости и профессионализму предстоящей проверки. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Фото: dn.gov.ua Подчеркивается, что уже в ближайшее время комиссия внешнего контроля по проведению независимой оценки эффективности деятельности бюро должна провести аудит, так как и президент, и Кабинет Министров, и Верховная Рада уже назначили аудиторов по своей квоте. В "Transparency International Украина" напомнили, что отрицательное заключение комиссии является действительно единственным способом уволить директора НАБУ.В организации выразили сомнение, что назначенные Кабмином, президентом и Радой аудиторы способны провести объективную проверку. В "Transparency International Украина" добавили, что, согласно закону о НАБУ, в комиссию должны входить лица, которые имеют значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, а также обладают необходимыми знаниями и навыками для проведения аудита и имеют безупречную деловую репутацию."Вместо этого два члена комиссии, несмотря на выдающиеся академические заслуги и опыт работы в международных организациях и судебных учреждениях, никогда не работали с коррупционными преступлениями и не совершали подобного аудита правоохранительных органов. В то же время кандидат от президента Украины (по информации из открытых источников) не соответствует ни одному из требований к потенциальному аудитору, перечень которых содержит закон о НАБУ. Более того, Павел Жебривский является политическим деятелем и до недавнего времени занимал должность, которая подпадает под подследственность Национального антикоррупционного бюро. Ввиду этого существует потенциальный конфликт интересов", – заявили в организации.В "Transparency International Украина" подчеркнули, что на должность аудитора претендовал ряд всемирно известных международных экспертов, у которых есть опыт проведения подобных аудитов и выдающиеся достижения в расследовании коррупции, но их кандидатуры отклонили или не рассмотрели без каких-либо логических объяснений."TI Украина" отмечает недальновидность решения о назначении аудитором НАБУ бывшего чиновника и политического деятеля Павла Жебривского. Этот шаг разрушает доверие к независимости и профессионализму будущего процесса проведения аудита", – говорится в заявлении.В организации потребовали, чтобы в комиссию назначили членов, которые будут соответствовать требованиям закона о НАБУ.11 июня глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что подал в отставку. 13 июня Кабмин одобрил решение Жебривского, а президент Украины Петр Порошенко подписал приказ о его увольнении. Жебривский находился на этой должности с июня 2015 года. 19 июня Порошенко ввел его в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ.В Центре противодействия коррупции заявили, что Жебривского назначили с нарушениями закона. Согласно ст. 26 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях. В ЦПК подчеркнули, что у Жебривского такого опыта нет.По квоте Верховной Рады аудитором НАБУ 7 июня был назначен правовед-международник Владимир Василенко. Аудитором бюро от Кабмина 26 мая 2017 года выбран доктор юридических наук Михаил Буроменский. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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