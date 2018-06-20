До знакомства с принцем Гарри Меган Маркл принимала участие в откровенных проектах.

Американская версия журнала обнародовал видео со съемок герцогини Сассекской в 2013 году, передает со ссылкой на .

Отмечается, что прежде чем покончить с актерской карьерой, Маркл носила титул одной из самых сексуальных женщин Америки, следовательно неудивительно, что она была раскрепощенной и не стеснялась сниматься для мужского глянца.

Ролик показывает как жена принца жарит гамбургеры в коротких шортах и рубашке, а в конце видео появляется табличка с надписью: "Гриль никогда еще не выглядел так горячо".















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