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Что скажет королева: в сеть слили компромат на Меган Маркл (видео)
20.06.2018 14:35
Что скажет королева: в сеть слили компромат на Меган Маркл (видео) По теме:

До знакомства с принцем Гарри Меган Маркл принимала участие в откровенных проектах.

Американская версия журнала обнародовал видео со съемок герцогини Сассекской в 2013 году, передает  со ссылкой на .

Отмечается, что прежде чем покончить с актерской карьерой, Маркл носила титул одной из самых сексуальных женщин Америки, следовательно неудивительно, что она была раскрепощенной и не стеснялась сниматься для мужского глянца.

Ролик показывает как жена принца жарит гамбургеры в коротких шортах и рубашке, а в конце видео появляется табличка с надписью: "Гриль никогда еще не выглядел так горячо".







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