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Дубилет рассказал о законопроекте про отмену книг учета для ФЛП
04.12.2019 10:11
Дубилет анонсировал законопроект, упрощающий взаимоотношения ФЛП с налоговой Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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