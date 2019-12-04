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Дубилет рассказал о законопроекте про отмену книг учета для ФЛП
04.12.2019 10:11
Дубилет анонсировал законопроект, упрощающий взаимоотношения ФЛП с налоговой
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
флп
налоговой
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