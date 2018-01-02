В ночь с понедельника, 1 января, на вторник, 2 января, жители Земли могли наблюдать редкое полнолуние, которое уже было названо главным суперлунием 2018 года. Об этом сообщает УНИАН .

В 23:56 по киевскому времени Луна подошла к Земле на расстояние 356 565 километров, а в 4:25 было зафиксировано полнолуние.

Помимо этого, отмечается, что в моменты суперлуния спутник Земли выглядит больше на 14%, а ярче - на 30%. Также известно, что суперлунием называют момент, когда Луна в фазе полнолуния проходит точку перигея и находится на минимальном расстоянии от Земли.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в декабре 2017 года Луна приблизилась к Земле на рекордно близкое расстояние , благодаря чему за ней мог проследить каждый желающий.

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