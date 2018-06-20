Их общая площадь превышает 2 млн кв. м, или равняется 212 га, что примерно в 1,5 раза больше площади всей земли под резиденцией "Межигорье" Виктора Януковича

Аналитики проекта сообщают, что чаще только декларанты вкладывают средства в покупку квартир и апартаментов, об этом говорится в проекте "Декларации", сообщает "Bihus.Info".

Они насчитали 550 штук, то есть 60% от всей недвижимости.

Рекордсменом в этой категории стал нардеп Вадим Новинский, который задекларировал 5 квартир в России общей площадью 996,3 кв. м.

Вторым по популярности видом недвижимости оказались жилые и садовые дома - 154 штуки.

"Бесспорным лидером среди" иностранных дачников "является депутат Юлия Левочкина, на оффшорные компании которой записаны два дома на Лазурном побережье Франции площадью 1056 и 337 кв. М" , - говорится в материале.

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С незначительным отставанием от домов лидируют земельные участки - их 141 единица.

"Самой латифундисткою оказалась жена председателя Луганской облгосадминистрации Юрия Тыквы Ольга, до 2017 года была гражданкой Российской Федерации и владеет на территории нашей восточной соседки почти 62,5 га земли" , - отмечают аналитики.

Реже только чиновники вкладываются в зарубежную нежилую недвижимость (49 объектов) и гаражи с паркоместами (21 штука).

Лидируют в этих категориях снова народные депутаты - Вадим Новинский с 79-метровым гаражом в России и Ярослав Дубневич с 459-метровой торгово-офисным зданием в Латвии.

В первую четверку самых популярных государств по количеству недвижимости вошли такие страны как Россия (411 объектов), Беларусь (71 объект), Польша (63 объекта) и Молдова (58 объектов).

Замыкают топ-5 Соединенные Штаты Америки, где госслужащие задекларировали 54 объекта недвижимого имущества.

Далее следуют такие курортные страны как Болгария и Грузия, одна из наиболее развитых государств Евросоюза Германия, солнечная Испания и Чехия.