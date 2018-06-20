В Украине в последнее время увеличилось количество нападений на
участников мирных собраний и объединений. Об этом говорится в
докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за
период 16 февраля - 15 мая 2018, передает
"УВКПЧ задокументировало 41 нарушения основных свобод и принципа
запрета дискриминации, что является большим количеством
сравнительно предыдущим отчетным периодом", - говорится в
документе.
В частности, отмечается, что УВКПЧ задокументировало 25 физических
нападений на публичные мероприятия и отдельных лиц, совершенных
членами крайне правых групп часто без всякого наказания.
Отдельно отмечается, что в УВКПЧ глубокое беспокойство вызывает два
отдельных нападения на цыганские общины, совершенные в Киеве и
Рудном. Как отмечается, оба инцидента расследуются, но вызывает
недоумение тот факт, что один из этих случаев было совершено
крайней праворадикальной группой С14 в присутствии полиции.
Как сообщал 21 апреля цыгане оставили Лысую гору в Киеве.
Представители националистической организации разогнали их лагерь, а
вещи сожгли.
7 июня во столичной полиции заявили о демонтаже поселения ромов в
Святошинском районе. Кроме того, 7 июня в Голосеевском парке в
Киеве снесли еще один лагерь цыган. В то же время, "Национальные
дружины" на своей странице в Facebook назвали такое мероприятие
"толока".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира