Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову помогать в освобождении политзаключенного Олега Сенцова по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину. Сенцов голодает с 14 мая. Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы Фото: Save Oleg Sentsov / Facebook "Обратилась к Уполномоченному РФ Татьяне Москальковой с просьбой помогать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к Президенту РФ [Владимиру Путину]", – написала Денисова.В обращении украинского омбудсмена указано, что длительное препятствование посещению Сенцова украинским консулом и уполномоченным Верховной Рады по правам человека "вызывает обоснованные опасения относительно состояния здоровья данного гражданина Украины". https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/1980767471995992 Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.19 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с Москальковой о синхронном посещении Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены.В этот день российские деятели искусств обратились к Путину с просьбой помиловать Сенцова.Под обращением подписались 12 человек, в том числе режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский и Алексей Учитель, журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова, художник-мультипликатор Юрий Норштейн.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным".Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выразила мнение, что украинский режиссер не будет просить Путина о помиловании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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