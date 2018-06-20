Процесс становления автокефальной Церкви в Украине вызвал определенные сдвиги в мировом православии. За последние два месяца с момента официального сообщения Президента Украины Петра Порошенко о получении Православной Церковью в Украине автокефалии, активизировались дипломатические и религиозные контакты между различными субъектами. Одной из сторон, которая напрямую не связана с этими процессами, однако имеет в нем собственный интерес, является Россия. Причем как светская, так и церковная. В этом материале речь пойдет как раз о позиции Москвы в церковных делах Украины.

Если коротко, то в Украине в настоящее время действуют три Православные Церкви: Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и Украинская Автокефальная Православная Церковь. Первая признается мировым Православием легитимной, но исключительно как часть Русской Церкви. Вторая и третья, хотя и являются самостоятельными, другими Церквами официально не признаются. Вопрос признания активно используется для продвижения между верующих идеи о «безблагодатности» и «недействительности» этих двух Церквей.

В апреле Президент Украины Петр Порошенко заявил об активном содействии государства в решении данной проблемы. Были подписаны необходимые обращения от представителей Церквей, самого Президента и принято Постановление Парламента. Далее заместитель главы Администрации Президента Украины Ростислав Павленко отвез все собранные документы Вселенскому Патриарху. Уже через несколько дней Синод Константинопольского Патриархата объявил о принятии дела к рассмотрению. Также уточнялось, что Патриархия сообщит о своем решении другим Церквам. С тех пор Поместные Церкви стали посещать не только представители Вселенского Патриарха, но и делегации от Патриарха Московского и российских властей.

Москва старается не допустить автокефалии Православной Церкви в Украине, поскольку это ослабит ее позиции и избавит саму Россию одного из последних рычагов влияния. В случае получения Украиной Томоса об автокефалии, по оценкам экспертов. от 20% до половины (а то и больше) верующих УПЦ (МП) перейдет в новую Церковь. Дело даже не в том, сколько конкретно перейдет, главное, что Церкви окажутся в равных условиях. Используя рыночные термины, можно сказать, что сейчас у Московского Патриархата в Украине монополия на каноничность, а после Томоса Церкви окажутся в одинаковых конкурентных условиях.

Конечно, отпускать более 12 тыс. религиозных общин Москва не хочет. Во-первых, это потеря влияния на Украину. Именно этим РПЦ долго обосновывала необходимость мощной государственной (читай финансовой) поддержки Церкви. Однако на деле все влияние оказалось пшиком. И те тысячи приходов, которые не поддержали т.н. «Русскую весну», Москва взялась защищать. Даже когда им ничего не угрожало. Нагнетание конфликта, манипуляции и фейковые заявления – все для того, чтобы создать картинку религиозных преследований в Украине, поссорив ее со стратегическими западными партнерами. Это – во-вторых. В-третьих, в случае выхода Украины из рядов РПЦ и создания собственной Церкви, Москва теряет треть своих общин. В таком случае религиозная инфраструктура в Украине вполне вероятно станет больше российской. В РФ сейчас действует 17 тыс. православных общин, в Украине все три Православные Церкви в совокупности дают 18 тысяч. Это значительный имиджевый удар. Россия перестает быть самой большой Православной Церковью. Биполярный православный мир становится многополярным. Константинополь получает мощного союзника со стороны Киева, а Москва по соседству получает большую, довольно недружелюбную славянскую Церковь. Причем это не только политическое поражение, но и культурное. Поскольку именно Украина будет претендовать на наследие Киевской Церкви и формировать Киевскую идею, что собственно . И Москве придется уступить, хочет она того или нет, а следовательно, и заняться формированием собственных исторических обоснований.

Терять это все в России не имеют никакого желания и активно противодействуют украинской автокефалии, причем делают это как чиновники, так и церковники.

«Церковь вне политики»

То, что тема автокефалии чисто политическая и никоим образом не влияющая на вопросы веры или догматов, сказано уже много. Автокефалия не о духовности, а о власти, пусть и церковной. Так вот, сразу после анонса Президентом «автокефального марафона» официальные лица Русской Православной Церкви начали говорить, что автокефалию провозглашать нельзя, что светская власть не имеет права инициировать этот процесс, кроме УПЦ (МП) автокефалию давать некому, а Митрополит Онуфрий об этом не просил и т.д. и т.п. Однако такие заявления больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Их цель — показать, что действия украинской власти и Церквей «никакая не победа». Однако не забывают церковники и работать «на заграницу».

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Сам Патриарх в конце апреля посетил Албанскую Православную Церковь, где не обошлось без обсуждения украинской автокефалии. Хотя прямого сообщения об этом нет, но на сайтах Московской Патриархии подают расплывчатые формулировки «обсуждались вопросы межправославного взаимодействия». «Взаимные интересы» (под чем надо тоже понимать украинский вопрос) были 13 июня Патриарха Кирилла с министром иностранных дел Греции Николаосом Кодзиасом. Интересно, что в Греции Церковь не отделена от государства, а находится на содержании последнего. Более того, в МИД страны существует специальный отдел религиозного дипломатии, что свидетельствует о наличии определенной политики государства в религиозной сфере, а значит, общение было «не просто так».

Также в течение последних двух месяцев митрополит Иларион (Алфеев), председатель своеобразного церковного МИД, буквально стахановскими темпами посетил почти все Поместные Церкви. 6 мая встреча с Александрийским Патриархом, 8 мая он на Кипре у местного архиепископа, 9 мая посетил сначала Иерусалимского, а затем в тот же день и Антиохийского Патриархов. После этого господин вернулся в Москву, где 15 мая имел встречу с Послом Греции в России Андреасом Фриганасом, на которой обсуждали между прочего вопросы «взаимных интересов». Далее был вояж к нашим соседям: 18 мая – Румыния, а на следующий день Польша (о польских перипетиях можно прочитать и ). Первого июня Иларион в Москве встретился с послом Болгарии в России, а 4 дня того же месяца посетил Грузинского Патриарха Илию II (о грузинских раскладах можно прочитать ).

Однако не одним ОВЦС живет церковная дипломатия РПЦ. Похоже, что Патриарх Кирилл считает, что только лишь потуг Илариона недостаточно, и отправляет своего протеже – управляющего делами Московской Патриархии епископа Венского Антония. 18 мая он посетил Предстоятеля Чешской и Словацкой Церкви митрополита Растислава. А уже 13 июня Антоний был в гостях у Болгарского Патриарха Неофита.

Однако наиболее удачным для Москвы можно назвать визит Сербского Патриарха Иринея в Россию. Он успел и на празднование именин Кирилла, и премию Фонда единства православных народов получить и политическое заявление сделать. Мол, те, кто помогает «украинским раскольникам», это враги не только Русской Церкви, но и всех славянских народов и только Православия. Такое заявление не удивительно для главы имперской Церкви, которой остается СПЦ. Подробно о позиции церковного Белграда по украинской автокефалии можно прочитать на .

Фигурирование в этом событии Фонда единства православных народов не случайно. Дело в том, что этот Фонд основывался РПЦ в далеком 1995 году. Он направлен на поддержку по церковной линии связей и контактов с представителями Поместных Церквей. Анализ его показывает, что из года в год организация награждает руководителя одной из Поместных Церквей, главу государства с православным населением и коллектив православного богословского учебного заведения. Кроме награды, лауреату выдается денежная премия, размер которой устанавливает Фонд. Наблюдательный Совет фонда возглавляет Патриарх Кирилл. Информацию о конкретных суммах не разглашают, однако в начале 2000-х она составляла около 50 тыс. долларов США. Размер премии сейчас не известен. Так что есть определенные причины считать высказывание Сербского Патриарха в пользу Церкви Московского Патриархата взяткой.

«Мы против вмешательства власти в дела Церкви»

Однако противодействуют украинской автокефалии не только в Московском Патриархате, но и в Кремле. Так, находясь с официальным визитом в Турции, президент РФ Владимир Путин планировал встретиться с Вселенским Патриархом, однако встреча не состоялась и стороны пообщались по телефону. Видимо, его Всесвятость не захотел встречаться с российским лидером.

Также в конце мая появилась информация, что Россия предоставит Турции скидку на газ, причем на ранее поставленный. Таким образом, Москва заплатит Анкаре 1 млрд долларов США за применения скидки «задним числом». Аналитики-религиоведы сразу же увидели в этом возможный подкуп Кремлем Турецкого правительства в обмен на недопущение предоставления Украине Томоса об автокефалии. Дело в том, что по законам Турции Вселенский Патриарх является государственным чиновником и подчиняется центральной власти. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть эту гипотезу мы не можем.

Посол России в Греции Андрей Маслов 7 мая встретился с главой Элладской Православной Церкви архиепископом Иеронимом. Из авторитетных источников нам стало известно, что темой встречи была украинская автокефалия. Через месяц, 8 июня, к грекам поехал глава профильного комитета Госдумы Сергей Гаврилов. Как сообщает , депутат «принял участие в заседании Священного Синода Элладской Церкви». Неизвестно, как депутат, который даже не относится к этой Церкви, может участвовать в деятельности ее Высшего руководящего органа. В новости на том же официальном сайте он прямо заявил, что обсуждался вопрос «всеправославного единства и недопущения распространения «украинского сценария» православного внутрицерковного раскола». Примечательно, что на встрече присутствовал и президент упомянутого уже Фонда единства православных народов Валерий Алексеев.

Другой депутат того же Комитета Дмитрий Саблин 6 июня посетил Антиохийского Патриарха Иоанна Х. Вместе с депутатом в составе делегации были представители оккупационной власти АР Крым и предприниматели, а также официальный представитель Московского Патриарха при Антиохийском Патриархе – игумен Арсений (Соколов). На официальных церковных сайтах и на сайте Комитета Госдумы официальные сообщения о визите очень немногословны и лишь описывают факт встречи. Однако на российском портале «Интерфакс-Религия», который по разным данным контролируется Патриархией, опубликован с комментариями Саблина. Там между прочего содержится следующее высказывание депутата: «Патриарх отметил, что Антиохийская Церковь вместе с Русской Церковью выступает против церковного раскола в Украине». Пока нет подтверждений данным словам Патриарха, кроме как в пересказе Саблина, однако, учитывая российское присутствие в Сирии, где находится резиденция Патриарха, такое заявление вполне могло иметь место. Патриарх также поблагодарил за финансовую поддержку организацию «Боевое братство», которую возглавляет Саблин.

Отдельно следует объяснить, кто такой Дмитрий Саблин. Он уроженец Мариуполя, полковник запаса, депутат Думы нескольких созывов. Возглавляет «Боевое братство» – организацию ветеранов локальных войн и военных конфликтов. Основатель пророссийского движения «Антимайдан». Во время привоза в Украину православной реликвии «Дары Волховов» Саблин вместе с Игорем Гиркиным и Константином Малофеевым привез святыню в Крым. Как экс-вице-премьер АР Крым Рустам Темиргалиев, Саблин тогда встречался с Владимиром Константиновым и склонял его к государственной измене. Как позже стало известно, успешно. Также он встречался с тогда еще малоизвестным Сергеем Аксеновым и планировал визит к экс-главе Совета министров АРК Анатолию Могилеву, однако последний отказался от встречи. Фигурант базы «Миротворца». Неоднократно посещал Сирию и проводил переговоры с военным руководством этой страны.

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Что мы имеем в сухом остатке? Русская Православная Церковь прилагает немалые усилия для того, чтобы не состоялся процесс признания Украинских Церквей, это притом, что речь не идет об УПЦ (МП), которая входит в состав РПЦ. Ее структура сохраняется. Единственное, чего боится Московская Патриархия, это оказаться в одинаковых условиях, потерять монополию, соперничать на свободном рынке. И только ради этого она готова приложить все возможные и невозможные усилия для срыва Томоса. В РПЦ панически боятся конкуренции, это Церковь-монополист. Наверное, ее руководители понимают, что те «духовные» услуги, который они предлагают верующим, не конкурентны. Менять продукт или хотя бы убрать из него неприемлемые покупателю характеристики в Церкви не хотят, а значит, и в дальнейшем будут лоббировать рыночную монополию.

Также Москва боится перемен, которые возникнут на всеправославной арене. Сейчас мир Православия биполярный, где основными антагонистами являются Москва и Константинополь. Украинская автокефалия сместит Москву с позиций глобального гегемона до статуса регионального субъекта. Причем в этом же регионе будут и другие мощные игроки: Украина и Румыния. РПЦ выступает всячески против многополярности в церковных делах, но когда речь заходит о политике, то они поддерживают Россию в противовес США, поддерживая многополярный мир. Патриарх даже (и надо сказать довольно обоснованно), почему однополярность опасна – ведь все важные решения принимаются в одном месте и отсутствует баланс. Это, говорит Кирилл, очень опасно. Однако это ровно то же, что делает возглавляемый Патриархом Гундяевым институт в церковной сфере.

Не отстают от РПЦ и российские власти, которые также активно занимаются делами не своей Церкви, не в своей стране. Официальные представители законодательной (депутаты) и исполнительной (посол) власти посещают руководство Поместных Православных Церквей с целью сорвать признание украинской автокефалии. Время от времени такие визиты представляют желанную в Москве «симфонию», когда российские Церковь и государство «единым сердцем и едиными устами» противодействуют украинской религиозной независимости. Интересно, что митрополит-бюро не видит в этом вмешательства государства в дела Церкви. В РПЦ кричат о недопустимости вмешательства только когда те или иные действия затрагивают их интерес, когда же наоборот – нет никаких проблем и духовенство предпочитает не замечать того, против чего еще недавно выступало. То, что для российских властей сотрудничество и симфония, то для других правительств – вмешательство, дискриминация и нарушения религиозных свобод.

Несправедливость и двойные стандарты не являются чем-то редким в современном мире, однако очень прискорбно, когда их по полной использует организация, претендующая на роль главного нравственного арбитра в обществе.

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