|В метро Лондона произошел взрыв, пострадали пять человек, - ОБНОВЛЕНО
|20.06.2018 14:44
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Причиной взрыва стало короткое замыканиеВ столице Великобритании на станции метро "Саузгейт" произошел взрыв малой силы.
Фото: news.sky.com
По данным полиции, взрыв малой силы произошел около 19:03 по местному времени (21:03 - по киевскому времени), сообщает Twitter британской полиции.
В результате взрыва пострадали пять человек.
обновления :
Полиция Лондона задержала 23-летнего мужчину по подозрению в причастности к взрыву на станции метро Саутгейт в Лондоне, сообщает BBC.
"23-летний мужчина был арестован после взрыва в метро на севере Лондона, в результате которого пять человек пострадали" , - говорится в сообщении.
Мужчину задержали по подозрению в совершении действия, которое могло привести к взрыву, а также нанести вред, в частности имуществу, или поставить под угрозу безопасность на железной дороге.
Впоследствии его освободили, пока продолжается розслидування.На мнению полицейских, взрыв вызвала неисправная аккумуляторная батарея.
Напомним, в Лондоне во время публичного празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер произошел взрыв , в результате которого пострадали около 30 человек.