Причиной взрыва стало короткое замыкание

По данным полиции, взрыв малой силы произошел около 19:03 по местному времени (21:03 - по киевскому времени), сообщает Twitter британской полиции.

В результате взрыва пострадали пять человек.

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Полиция Лондона задержала 23-летнего мужчину по подозрению в причастности к взрыву на станции метро Саутгейт в Лондоне, сообщает BBC.

"23-летний мужчина был арестован после взрыва в метро на севере Лондона, в результате которого пять человек пострадали" , - говорится в сообщении.

Мужчину задержали по подозрению в совершении действия, которое могло привести к взрыву, а также нанести вред, в частности имуществу, или поставить под угрозу безопасность на железной дороге.

Впоследствии его освободили, пока продолжается розслидування.На мнению полицейских, взрыв вызвала неисправная аккумуляторная батарея.