|Принц Уильям и Кейт Миддлтон анонсировали крещение третьего ребенка
|20.06.2018 14:46
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В понедельник, 9 июля, в Королевской часовне дворца Сент-Джеймс в Лондоне пройдет крещение третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Луи. Об этом сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца на своей странице в Twitter.
Отмечается, что таинство проведет архиерей Кентерберийский Джастин Уэлби. Известно, что в той же часовне крестили и старшего брата Луи - принца Джорджа.
Кроме того, предполагается, что церемонию посетят королева Елизавета II, принц Чарльз и герцогиня Камилла, принц Гарри и Меган Маркл, родители Кейт Миддлтон - Кэрол и Майкл Миддлтон, а также ее сестра Пиппа Миддлтон с супругом.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и двое ее старших детей, принцесса Шарлотта и принц Джордж, посетили Глостершир, чтобы посмотреть на принца Уильяма, который принимал участие в турнире по поло Maserati Royal Charity Polo Trophy.
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