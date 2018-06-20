В понедельник, 9 июля, в Королевской часовне дворца Сент-Джеймс в Лондоне пройдет крещение третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Луи. Об этом сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца на своей странице в Twitter.

Отмечается, что таинство проведет архиерей Кентерберийский Джастин Уэлби. Известно, что в той же часовне крестили и старшего брата Луи - принца Джорджа.

Кроме того, предполагается, что церемонию посетят королева Елизавета II, принц Чарльз и герцогиня Камилла, принц Гарри и Меган Маркл, родители Кейт Миддлтон - Кэрол и Майкл Миддлтон, а также ее сестра Пиппа Миддлтон с супругом.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и двое ее старших детей, принцесса Шарлотта и принц Джордж, посетили Глостершир , чтобы посмотреть на принца Уильяма, который принимал участие в турнире по поло Maserati Royal Charity Polo Trophy.

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