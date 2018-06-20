Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у него есть много вопросов к угольной промышленности. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман собирается провести проверку в угольной промышленности Фото: kmu.gov.ua Гройсман прокомментировал ситуацию с задолженностями по зарплатам шахтерам."Я сделаю все для того, чтобы найти ресурсы, чтобы эту проблему решить. Но подчеркиваю, у меня нет печатного станка, на котором я могу печатать деньги... К самой угольной промышленности есть много вопросов, я имею в виду в государственном секторе, которые для меня тоже непонятны. Поэтому я буду инициировать более глубокие проверки всей государственной угольной промышленности в Украине. У меня есть небезосновательные данные о том, что не все доходит там в бюджет и не все доходит до шахтеров", – подчеркнул глава правительства.По словам Гройсмана, проблема состоит в себестоимости продукции, поскольку ее производство обходится дороже, чем цена на рынке. Разницу компенсирует правительство."В прошлом году мы заплатили такой разницы 2,2 млрд грн. В этом году мы предусмотрели на это 900 млн, которые уже потрачены. Речь идет о дополнительных средствах, вне бюджета", – сказал премьер.Глава Минэнерго Игорь Насалик отметил, что задолженность с 2016 года составляет 16 млрд.19 апреля под Радой прошло несколько акций. В числе митингующих были и шахтеры, которые требовали погасить задолженности по зарплате. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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