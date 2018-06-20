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Гройсман анонсировал проверку угольной промышленности Украины
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20.06.2018 14:49
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у него есть
много вопросов к угольной промышленности. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Гройсман собирается провести
проверку в угольной промышленности Фото: kmu.gov.ua Гройсман
прокомментировал ситуацию с задолженностями по зарплатам
шахтерам."Я сделаю все для того, чтобы найти ресурсы, чтобы эту
проблему решить. Но подчеркиваю, у меня нет печатного станка, на
котором я могу печатать деньги... К самой угольной промышленности
есть много вопросов, я имею в виду в государственном секторе,
которые для меня тоже непонятны. Поэтому я буду инициировать более
глубокие проверки всей государственной угольной промышленности в
Украине. У меня есть небезосновательные данные о том, что не все
доходит там в бюджет и не все доходит до шахтеров", –
подчеркнул глава правительства.По словам Гройсмана, проблема
состоит в себестоимости продукции, поскольку ее производство
обходится дороже, чем цена на рынке. Разницу компенсирует
правительство."В прошлом году мы заплатили такой разницы 2,2 млрд
грн. В этом году мы предусмотрели на это 900 млн, которые уже
потрачены. Речь идет о дополнительных средствах, вне
бюджета", – сказал премьер.Глава Минэнерго Игорь Насалик
отметил, что задолженность с 2016 года составляет 16 млрд.19 апреля
под Радой прошло несколько акций. В числе митингующих были и
шахтеры, которые требовали погасить задолженности по
зарплате.
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