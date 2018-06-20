В аннексированном Крыму усугубляются серьезные проблемы с пресной водой. Из-за засухи быстро уменьшается уровень воды в местных водохранилищах. Но президент РФ Владимир Путин, несмотря на это, не пойдет на военную операцию с целью пробить сухопутный коридор в Крым, поскольку полуостров ему нужен лишь как военная база. А цена, которую Кремль заплатит за операцию против украинских войск, будет слишком высока.

Такое мнение высказал в интервью изданию один из лидеров крымских татар, Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев.

— Сейчас в Крыму большие проблемы с водой. Местные «власти» заявляют, что жителям полуострова будут подавать воду по часам. В связи с этим может ли Путин попытаться пробить сухопутный коридор в Крым или еще как-то влиять на Украину, чтобы заставить нас подавать воду на аннексированный полуостров?

— Поведение Путина вообще-то непредсказуемо, ничего нельзя исключить. Но со стороны Путина это будет очень неразумно и бесперспективно.

Все-таки Украина уже не в таком состоянии, как в 2014 году. Поэтому, прежде чем решиться на такое, он должен в уме посчитать, сколько «грузов 200» придется доставлять к себе на родину, какова будет реакция в мире и в самой России. Одним словом – это маловероятно.

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Да, в 2014-м году была такая опасность. Но, получив отпор даже от наших добровольческих батальонов, они уже немножко остепенились. А сейчас украинская армия — в ряду наилучших в мире.

— Вместе с тем, Россия увеличила свое военное присутствие в Азовском море. С какой целью?

— Они скорее только запугивают. Создают напряженность в расчете на то, что украинская сторона испугается, если они что-то там будут делать.

— Как вы думаете, каким образом они будут решать проблемы: ведь в Крыму люди могут и вовсе остаться без воды?

— Питьевая вода там будет, просто для сельского хозяйства не будет воды. Но экономика Крыма Россию же вообще не интересует. Кремль использует полуостров только как военную базу. Будут и дальше сидеть на дотациях: пока будет продолжаться оккупация, они ежегодно будут тратить 3-5 миллиардов. Санкции снимать никто не будет.

Понимаете, правящую кремлевскую клику даже благосостояние жителей России не очень интересует, тем более оккупированные территории.

Но они будут поддерживать там жизнь: доставлять продукты, какую-то электроэнергию, да и воду, чтобы люди там не поумирали. Но достойной жизни там никогда не будет, пока продолжается оккупация.

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