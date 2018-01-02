Боевики НВФ ОРДЛО не соблюдают режим прекращения огня и продолжают грубо нарушать минские договоренности, применяя минометы. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики НВФ ОРДО/ОРЛО уже в первый день нового года нарушили взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, применив при этом оружие, запрещенное в соответствии с минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

По указанным данным, уже в 13:30 1 января боевики НВФ ОРДО начали обстрел позиций подразделений ВС Украины в районе населенного пункта Павлополь (Донецкая область) из гранатометов и стрелкового оружия, одновременно выпустив две мины калибра 120 мм. Второй раз эти же позиции подразделений наших военных были обстреляны террористами НВФ ОРДО около 20:40 уже с минометов калибра 82 мм (зафиксировано 5 разрывов мин).

Неспокойно было и в районе населенного пункта Водяное, где боевики НВФ ОРДО вели обстрел позиций наших военных из стрелкового оружия и гранатометов, добавили в пресс-центре.

Пророссийские наемники НВФ ОРЛО, как отмечается, также применяли минометы во время обстрелов позиций ВС Украины: около 21:00 1 января в районе населенного пункта Луганское (Луганская область) зафиксировано 4 разрыва мин калибра 82 мм.

"Украинская сторона СЦКК связывает продолжение обстрелов позиций подразделений ВС Украины во время установленного "новогодне-рождественского" режима прекращения огня, в том числе, из оружия, которое запрещено минскими договоренностям, с неспособностью руководителей НВФ ОРДО/ОРЛО придерживаться взятых на себя каких бы то ни было обязательств и их заинтересованностью в дальнейшем заостреннии вооруженного противостояния", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК также отметила, что подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей непременно придерживаются минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по соблюдению режима "тишины" по всей линии разграничения сторон на востоке Украины, несмотря на грязные провокации пророссийских террористических войск.

Напомним, за минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

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