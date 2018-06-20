В период с 16 февраля по 15 мая 2018 года в Украине увеличилось количество нападений на журналистов и работников СМИ, а также других инцидентов, которые препятствуют их деятельности

В двух случаях нарушителями названы сотрудники правоохранительных органов. В трех случаях жертвы заявили, что на них напали представители ультраправых групп, говорится в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает "Общественное".

"В шести случаях, где нарушителей установить не удалось, жертвами были журналисты, которые исследовали факты о коррупции в региональном или национальном масштабе" , - отмечается в отчете.

Кроме того, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило озабоченность по поводу пропорциональности и необходимости мер, применяемых государство в ответ на некоторые публикации или другую журналистскую деятельность.

"Одного журналиста арестовали и обвинили в государственной измене, двух журналисток были принудительно выселены, а еще одного мужчину обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины" , - отмечается в документе.

Также УВКПЧ беспокоит эффективность и прозрачность расследования инцидентов с участием журналистов в 2015-2018 годах, в частности отсутствие прогресса в деле об убийстве Павла Шеремета.