Во Львове сотрудники правооранительных органов забрали двухлетнюю дочь у матери, употребляющей наркотики. Об этом сообщилив пресс-службе Главного управления Национальной полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, у них в распоряжении есть видеоматериал, на котором зафиксирован факт возможного употребления наркотических средств мужчиной и женщиной в присутствии малолетнего ребенка. Полицейские установили, что на видео, которое было снято на улице Княгини Ольги во Львове, зафиксированные 43-летний мужчина и его 35-летняя гражданская жена. Девочка, которой в июле исполнится два года, является их общим ребенком.Также у женщины есть 9-летний сын, которым занимается бабушка.

Сотрудники сектора ювенальной превенции Франковского отдела полиции вместе с сотрудниками отдела социальной работы и службы по делам детей Франковской районной администрации временно поместили девочку в специализированное учреждение, после того, как побывали дома у пары. В настоящее время девочку обследуют врачи.