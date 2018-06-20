|НАПК внесло предписание Гриневич
|20.06.2018 14:55
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Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении еще 3 предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона. Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает
“Так, внесено предписание Министру образования и науки Лилии Гриневич в отношении ректора Черкасского государственного технологического университета Олега Григора. Национальное агентство установило, что Министерство образования и науки не приняло предусмотренных Законом Украины „О предотвращении коррупции“ меры по урегулированию в деятельности ректора потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой с его женой”, — говорится в сообщении.
Национальное агентство требует провести служебное расследование
и принять меры по урегулированию потенциального конфликта
интересов в деятельности ректора университета, привлечению
виновных лиц к установленной законом ответственности.
Кроме того, в связи с нарушением ограничений
по совместной работе близких лиц, установленных статьей
27 Закона, внесено предписание командиру воинской части 3043
Национальной гвардии Украины Павлу Босому для принятия мер
по устранению отношений прямого подчинения между первым
заместителем командира части и его женой, а также между
заместителем командира части по работе с личным составом
и его женой.
Ранее НАПК вынесло предписание и.о. министра финансов Оксане Маркаровой.