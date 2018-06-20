День летнего солнцестояния: что нужно сделать По теме:
Летнее солнцестояние или летнее равноденствие - это день
начала лета в северном полушарии Земли и начала зимы в южном
полушарии. Летнее солнцестояние происходит в тот
момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на
Солнце принимает наименьшее значение. День солнцестояния еще
называют солнцеворотом,
передает со ссылкой на .
В 2018 году в Украине оно произойдет 21 июня в 13.07 по киевскому
времени. Продолжительность самого длинного дня составляет 17 часов
и 33 минуты.
- Приветствовать Солнце, начав день с комплекса
упражнений из йоги - Сурья Намаскар (Приветствие Солнцу) или просто
сделать зарядку.
- Выпить "солнечный" чай: взять любимый чай, воду, мед и на
время заваривания выставить его на солнце. Еще лучше это сделать на
открытом воздухе, например, в саду.
- Одеться" в солнечную" вещь - подойдет любая деталь гардероба
желтого цвета, золотое украшение, яркий аксессуар.
- День летнего солнцестояния - отличное время, чтобы заняться
творчеством ради удовлетворения. Так можно получить вдохновение на
долгое время. Главное - не результат, а удовольствие
процессом.
- Позвольте себя окунуться в свои чувства и принять их.
- День летнего солнцестояния отлично подходит для того, чтобы
освободиться от негатива и отпустить негативные установки.
- Считается, что в этот день открыты двери между мирами, а
деревья и растения могут говорить. Поэтому будет отлично сходить на
природу.
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