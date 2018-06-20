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День летнего солнцестояния: что нужно сделать
20.06.2018 14:57
День летнего солнцестояния: что нужно сделать По теме:

Летнее солнцестояние или летнее равноденствие - это день начала лета в северном полушарии Земли и начала зимы в южном полушарии. Летнее солнцестояние происходит в тот момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. День солнцестояния еще называют солнцеворотом, передает со ссылкой на .
В 2018 году в Украине оно произойдет 21 июня в 13.07 по киевскому времени. Продолжительность самого длинного дня составляет 17 часов и 33 минуты.

  • Приветствовать Солнце, начав день с комплекса упражнений из йоги - Сурья Намаскар (Приветствие Солнцу) или просто сделать зарядку.
  • Выпить "солнечный" чай: взять любимый чай, воду, мед и на время заваривания выставить его на солнце. Еще лучше это сделать на открытом воздухе, например, в саду.
  • Одеться" в солнечную" вещь - подойдет любая деталь гардероба желтого цвета, золотое украшение, яркий аксессуар. 
  • День летнего солнцестояния - отличное время, чтобы заняться творчеством ради удовлетворения. Так можно получить вдохновение на долгое время. Главное - не результат, а удовольствие процессом.
  • Позвольте себя окунуться в свои чувства и принять их.
  • День летнего солнцестояния отлично подходит для того, чтобы освободиться от негатива и отпустить негативные установки.
  • Считается, что в этот день открыты двери между мирами, а деревья и растения могут говорить. Поэтому будет отлично сходить на природу.






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