Американские актеры Сара Полсон, Кэти Бэйтс, Джоан Коллинз
снимаются в продолжении сериала Райана Мерфи "Американская история
ужасов". Мерфи готовит сюрприз в пятой серии нового сезона Фото:
EPA Мерфи отметил, что нечто невероятное покажет в пятой серии
сезона.В сериале продолжат сниматься актеры Сара Полсон, Кэти
Бэйтс, Эван Питерс, Джоан Коллинз, Шайенн Джексон, Лесли Гроссман,
Адина Портер и Билли Айкнер.События восьмого сезона будут
происходиь в будущем, в конце 2019 года.Премьера "Американской
истории ужасов 8" состоится осенью 2018 года.
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