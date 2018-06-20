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Полсон, Бэйтс и Коллинз примут участие в восьмом сезоне "Американской истории ужасов" Мерфи
20.06.2018 14:58
Американские актеры Сара Полсон, Кэти Бэйтс, Джоан Коллинз снимаются в продолжении сериала Райана Мерфи "Американская история ужасов". Мерфи готовит сюрприз в пятой серии нового сезона Фото: EPA Мерфи отметил, что нечто невероятное покажет в пятой серии сезона.В сериале продолжат сниматься актеры Сара Полсон, Кэти Бэйтс, Эван Питерс, Джоан Коллинз, Шайенн Джексон, Лесли Гроссман, Адина Портер и Билли Айкнер.События восьмого сезона будут происходиь в будущем, в конце 2019 года.Премьера "Американской истории ужасов 8" состоится осенью 2018 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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