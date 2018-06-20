|В Киеве обокрали главу офиса Совета Европы
|20.06.2018 15:00
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Из сумки дипломата украли несколько тысяч долларов наличнымиВ Киеве ограбили главу офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга.
Фото: reuters.com
Факт кражи подтвердили в пресс-службе Национальной полиции в среду, 20 июня, пишет "Украинская правда".
"В полицию с заявлением о краже денежных средств обратился гражданин Швеции. Открыто уголовное производство по статье 185 (" Кража ") Уголовного кодекса" , - сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.
Имья пострадавшего в полиции не называют.
По данным источника "Украинской правды" в правоохранительных органах, это - глава офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг.
По информации издания "Страна", ограбление произошло в столичном ресторане: из сумки дипломата украли 3400 долларов США наличными.
Напомним, колумбийского певца, приехавший на ЧМ-2018, ограбили в Москве на $ 800 000.
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