Российского актера Юрия Арояна обнаружили мертвым в его собственной квартире в Санкт-Петербурге. Ароян больше только известен по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей". Об этом сообщает ИА Nation News .

Во время актер скончался в возрасте 67 лет. В настоящее время устанавливаются. Соседи рассказали, что злоупотреблял алкоголем.

Как сообщал svodka.net ранее, о вторник, 19 июня, в возрасте 81 года в клинике Феофании умер известный украинский поэт, сценарист Иван Драч . По словам кинокритика Сергея Трымбача, литератора одолела тяжелая болезнь. Драч родился 17 октября 1936 года. В 1962 году кончил Университет им. Шевченко в Киеве, а позже - курсы киносценаристов во ВГИКе. Работал в газетах "Літературна Україна" и «Батьківщина», а также на киевской киностудии им. А. П. Довженко.

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