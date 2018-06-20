Льготники за неделю уменьшили долги перед “Нафтогазом” на 1%, передает со ссылкой на пресс-службу компании.

“Задолженность контрагентов, получающих газ от „Нафтогаза“ на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 55,2 млрд грн (уменьшение на 584 млн грн, или на 1% за неделю)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю производители тепла уменьшили долг на 187 млн ​​грн (0,7%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 19 млн грн (0,4%), региональные газосбытовые предприятия — на 378 млн грн (1,5 %).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.

Задолженность “Киевэнерго” за газ, использованный для производство тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 44 млн грн (1%). Суммарная задолженность “Киевэнерго” составляет 4,3 млрд грн.

По состоянию на 19 июня 2018 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед компанией составляет около 31,1 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 206 млн грн (0,7%).

Напомним, июльские цены “Нафтогаза” на газ для промышленных потребителей остались на уровне июня.

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